漁人碼頭放煙火 淡海輕軌運量創歷史第3高

淡水漁人碼頭昨天8時展開「光耀新北—1314就愛你跨河煙火」，為全台首見跨河煙火秀，施放13分14秒，吸引大批民眾到場觀賞，2020年底開始營運的淡海輕軌藍海線，昨天運量也瞬間衝高，昨單日總運量達2萬7千餘人，創下藍海線通車以來，單日運量第3高紀錄。

藍海線第一期工程，於2020年11月15日完工通車，通車後不久，去年大年初四創下最高單日運量2萬9337人次紀錄，但受疫情影響後，假日搭乘人數從平均原1萬3千人降至5千餘人。

隨著疫情趨緩，新北市昨於淡水漁人碼頭施放跨年煙火，許多民眾為免塞車之苦，搭乘藍海線抵達漁人碼頭站，總計昨日搭乘人數超過2萬7638人，創下藍海線通車後歷史第3高紀錄，第2高則是藍海線通車當天共2萬9079人次搭乘。

新北捷運公司表示，去年5月起受到疫情影響，淡海輕軌運量大幅下滑，為兼顧旅客需求與整體營運成本考量，輕軌營運班次隨著運量持續滾動式調整，隨著疫情趨緩運量成長，淡海輕軌運量由最低的去年6月平均每日3千人，12月已成長至平均每日1萬1千人次。

捷運公司總經理吳國濟表示，為疏運跨年煙火大批民眾，捷運班次從平日15至20分鐘一班，縮減到5至7分鐘一班，加開共88班次，提供旅客更便利的輸運服務。