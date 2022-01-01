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台北市外送車禍持續上升 議員批：自治條例成效不彰

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市外送員車禍案件持續上升。圖／聯合報系資料照
台北市外送員車禍案件持續上升。圖／聯合報系資料照

台北市政府首先制定外送平台業者管理自治條例，減少外送事故並保障外送員安全。但市議員吳沛憶指出，去年前3季，外送車禍件數與受傷人數持續上升，第3季更上升率超過20%，外送自治條例執行成效不佳。對此，北市府指出，將修訂自治條例，業者未做教育訓練將開罰。

吳沛憶說，統計北市機車外送員涉入交通事故，去年第3季的狀況尤其嚴重，車禍件數比第2季高出110件，上升22.49%，外送員受傷人數增加54人，上升23.38%，這不只是交通安全的問題，也是職業安全的問題。

吳沛憶指出，去年外送車禍最高峰，發生在疫情開始趨緩的9月、220件與10月、206件；11月的188件也高於平均，不能完全說是疫情導致。尤其跟新北相比，雙北生活圈消費型態接近，北市案件卻高於新北市。

吳沛憶指出，外送自治條例第8條，外送平台業者對新加入的外送員，應施以交通安全教育訓練課程，第9條更規定在當季交通事故較前一季上升時，平台業者應訂定降低外送員發生交通事故計畫，報市政府備查。但從統計數據看來，並無發揮作用。

她說，市府的角色不應僅止是備查，而是應更積極的去檢視相關資料，主動提出改善措施，積極輔導業者與外送員。主管機關不能只把責任丟給民間。

台北市交通局長陳學台表示，台北市2020年3月公布施行外送平台自治條例，管理外送平台的交通安全、食品安全、勞動安全。交安的部分，每個月都會統計業者事故的次數並公告，每季做比較，若件數增加，就會要求業者提出交通改善計畫，外送員若發生事故業者，需回公司進行交通安全的教育訓練。

陳學台指出，自治條例中，針對外送員沒進行交通安全的教育訓練，沒有罰則，現在勞動局正研議修法，新進的外送員需要教育訓練，一年後也要再找外送員回訓，發生事故也需再度教育訓練，業者沒做到，就會開罰。

外送員 車禍 吳沛憶

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