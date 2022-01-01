新北耶誕城獲英媒推薦 「全球令人讚嘆的8棵耶誕樹」榜上有名
台灣疫情相較國外穩定控制，今年新北歡樂耶誕城照常舉辦。新北市觀光旅遊局長蔣志薇說，英國知名旅遊媒體「Wanderlust」日前推薦「全球令人驚嘆的8棵耶誕樹(The world’s 8 most spectacular Christmas trees)」，「新北歡樂耶誕城」在市民廣場的地標樂高耶誕樹，成為亞洲地區唯一上榜名單。
新北歡樂耶誕城首度與丹麥知名玩具品牌「樂高公司」合作，打造獨特的3D雷射光雕投影秀，以及三大燈區的樂高裝置，讓國際媒體驚艷。
蔣志薇表示，英國知名旅遊媒體「Wanderlust」推薦「全球令人驚嘆的8棵耶誕樹」，讓新北市政府市民廣場的耶誕樹與美國紐約、立陶宛維爾紐斯、巴西里約熱內盧、義大利的英吉諾山、法國斯特拉斯堡、英國倫敦以及葡萄牙里斯本等7大耶誕樹並列。
蔣志薇表示，今天是2022年的第一天，也是元旦連假的次日，誠摯邀請台灣所有民眾把握「新北歡樂耶誕城」最後2天的舉辦時間，來到三大燈區欣賞美麗的燈飾與光雕，親眼感受「全球令人讚嘆的8棵耶誕樹」的無限魅力。
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