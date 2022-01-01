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從約聘人員變首長 新北青年局長：努力做好職務

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市青年局長錢念群(左)、新北市議員江怡臻(右)。記者李定宇／翻攝
新北市青年局長錢念群(左)、新北市議員江怡臻(右)。記者李定宇／翻攝

新北市長侯友宜前天宣布，36歲錢念群擔任今天成立的新北市青年事務局長。錢念群由研考會內約聘人員一躍成為一局的首長，讓市府內部議論紛紛，錢念群對此表示，將努力做好局長的職務，為新北市青年效力。

青年局今天成立，局長錢念群知名度不高，外界相當好奇錢念群出身為何，進而發現錢念群原為研考會下一名約聘人員，在會本部擔任政策研究員，從約聘人員一躍而升變成一局之長，讓市府同仁驚訝不已。

在公務體系內，一般約聘人員與局長之間，還存在著科員、股長、科長、專員、專委、主秘、副局長，之後再上一階才是局長，雖然約聘等級與正式公務員等級有所區分，但中間至少隔了8級，麻雀飛上枝頭當鳳凰，因此讓市府內部議論紛紛。

錢念群除了擁有台大政治系碩士傲人學歷，曾任議題製作所共同創辦人、也擔任過財經、政治記者，美國舊金山市議員辦公室擔任實習法務助理，學經歷頗為豐富。

錢念群對此表示，在研考會1年多時間接觸青年政策分析，相關業務已多有接觸。自己創業時曾走過很多冤枉路，更能理解青年朋友們需求。

青年局首先將參考新加坡全國青年委員會作業模式，調查境內青年生活，描繪青年對象輪廓。她說，新局處的成立一切從新開始，過程勢必相當辛苦，但將竭盡所能為新北市青年服務。

新北市議員江怡臻對此表示，錢念群豐富的學、經歷，都非常適合擔任新北市第一屆青年局長。她說，錢念群不僅個性熱情也親切，工作專業又有自己的想法，無論業界或公共事務都有涉略及人脈，對於未來青年局的青創就業、公共事務，相信能發揮其豐厚的能力。

青年 舊金山

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