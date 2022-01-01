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升旗被追問統籌分配款 侯友宜無奈苦笑

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市議員林金結(左)上午於新北市府升旗典禮與侯友宜討論統籌分配款。記者李定宇／翻攝
新北市議員林金結(左)上午於新北市府升旗典禮與侯友宜討論統籌分配款。記者李定宇／翻攝

元旦當天各地舉辦升旗典禮，新北市長侯友宜及團隊上午8時也在新北市府廣場舉行典禮，許多藍營議員共襄盛舉，但因統籌分配款新北人均過低，議員林金結認為許多工廠設在新北，公司卻在台北，造成分配不公，他上午遇見侯友宜後上前表達新北市真的錢不夠，侯友宜只能無奈苦笑。

林金結說，許多企業的總部設在新北，但開發票的地點在北市，造就分配不均的情形，另外，高雄能獲得國營事業的關愛，相反的新北許多重大建設都只能靠自己，認為新北因為得不到執政黨的關愛，導致要10塊給1塊。

新北市長侯友宜昨天針對統籌分配款表示，新北市在六都裡面人均預算最低，新北市人均預算約4萬4千元，其他縣市有的是高達6萬4千元，認為新北市人多人均預算卻最低，相關經費不足，只能用功做來彌補經費不足。

林金結表示，統籌分配款分配不均，大家心裡都不是滋味。他認為，侯友宜會有統籌分配款的困境，是因為做得太好，執政黨持續欺負新北市，只會讓侯友宜的聲望越來越高。

侯友宜 林金結

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