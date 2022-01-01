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新北元旦起第三胎生育獎勵金提高至3萬 同性配偶也受惠

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
為嘉惠新生兒家庭，新北市生育獎勵金新制自今年元旦起，第三胎生育獎勵金提高至3萬。圖／新北市民政局提供
為嘉惠新生兒家庭，新北市生育獎勵金新制自今年元旦起，第三胎生育獎勵金提高至3萬。圖／新北市民政局提供

為嘉惠新生兒家庭，新北市生育獎勵金新制自今年1月起，第三胎生育獎勵金提高至3萬，併計北北基桃設籍時間，並同步修正「新北市政府發放婦女生育獎勵金補助要點」為「新北市政府發放生育獎勵金補助要點」，同性配偶也受惠，全年預計超過3000家庭受惠。

民政局長柯慶忠表示，為了鼓勵市民生育並減輕養育子女的經濟負擔，增訂第三胎生育獎勵金提高至3萬，並綜合考量北北基桃4縣市已形成共同生活圈，如市民遇工作遷徙等因素，導致雙邊縣市因設籍未滿10月而無法領取生育獎勵金，影響權益甚大。

因此，新北訂於今年1月起，放寬新生兒出生日前10月父親或母親戶籍地為基隆市、台北市或桃園市者，併計設籍於新北期間，都可領取生育獎勵金。

此外，民政局補充，因應同性婚姻法制化，同性婚姻家庭如透過繼親程序收養配偶所生子女，也能請領生育獎勵金，以保障同性夫妻申請獎勵金的權利。

民政局長柯慶忠表示，為了鼓勵市民生育並減輕養育子女的經濟負擔，增訂第三胎生育獎勵金提高至3萬。圖／新北市民政局提供
民政局長柯慶忠表示，為了鼓勵市民生育並減輕養育子女的經濟負擔，增訂第三胎生育獎勵金提高至3萬。圖／新北市民政局提供

生育 同性婚姻

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