新北元旦起第三胎生育獎勵金提高至3萬 同性配偶也受惠

為嘉惠新生兒家庭，新北市生育獎勵金新制自今年1月起，第三胎生育獎勵金提高至3萬，併計北北基桃設籍時間，並同步修正「新北市政府發放婦女生育獎勵金補助要點」為「新北市政府發放生育獎勵金補助要點」，同性配偶也受惠，全年預計超過3000家庭受惠。

民政局長柯慶忠表示，為了鼓勵市民生育並減輕養育子女的經濟負擔，增訂第三胎生育獎勵金提高至3萬，並綜合考量北北基桃4縣市已形成共同生活圈，如市民遇工作遷徙等因素，導致雙邊縣市因設籍未滿10月而無法領取生育獎勵金，影響權益甚大。

因此，新北訂於今年1月起，放寬新生兒出生日前10月父親或母親戶籍地為基隆市、台北市或桃園市者，併計設籍於新北期間，都可領取生育獎勵金。