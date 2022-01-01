金山元旦升旗300人高舉國旗 第2屆健走路跑15日報名

新北市金山區公所今天在金山青年活動中心舉行元旦升旗，現場超過300位民眾高舉國旗熱情參與，前100位出席民眾都獲得客製化我「我金山我驕傲」口罩及可樂紀念品，環保志工舞動健康操熱鬧開場，中角國小太鼓社團及金山高中管樂團演奏。區長廖武輝宣布，第二屆金山區健走路跑活動本月15日開放第一階段報名。

萬金石路跑往年都是3月舉辦，去年11月舉辦的萬金石馬拉松，是受到疫情影響延期舉行的，延了快2年。2022年萬金石將在3月20日舉行。

金山區長廖武輝表示，謝謝金山區民在防疫上的努力，並感謝對第一屆金山區健走路跑的支持和參與，這段時間很多民眾熱情詢問第二屆報名時間，他宣布第二屆金山區健走路跑活動將在3月19日舉行，即萬金石馬拉松前一天，1月15日開放第一階段報名。