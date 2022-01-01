2022新北市政府升旗典禮 侯友宜：共創美好未來

新北市政府今天上午在市府大樓東側廣場舉行2022年元旦升旗典禮，新北市長侯友宜率領各局處首長參加。侯友宜致詞時表示，今年面對更艱鉅的疫情挑戰，必須做好準備，新的一年希望經濟復甦，讓每個人享有公平、正義、安居的好生活，更期待台灣像彩虹般多元共融，以包容、尊重、體諒的心攜手合作，共創美好未來。

侯友宜提到中華民國能夠走到今天，在台灣這塊土地上享有現在的生活，得來不易，希望人民走過風雨、雨過天晴，迎向美麗繽紛的彩紅，彩虹有多元顏色的共融才變得美麗，帶來希望與機會，新北市就像彩虹，有不同的聲音與多元族群，也有各種思維、作法，希望大家用包容、體諒、尊重的態度，接納多元聲音與族群，凝聚所有力量，攜手合作，讓新北市的明天更好，台灣越來越繁榮。 新北市政府今天上午在市府大樓東側廣場舉行2022年元旦升旗典禮，有小朋友一早出門熱情揮舞國旗參加升旗。記者季相儒／攝影 新北市長侯友宜元旦致詞時表示，今年面對更艱鉅的疫情挑戰，必須做好準備，新的一年希望經濟復甦，讓每個人享有公平、正義、安居的好生活。記者季相儒／攝影 新北市政府今天上午在市府大樓東側廣場舉行2022年元旦升旗典禮，新北市長侯友宜（中）率領各局處首長參加。記者季相儒／攝影