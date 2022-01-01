北市估逾11萬人齊迎新年 柯文哲點名感謝萬華

中央社 / 台北1日電

北市跨年晚會落幕，觀傳局估計，管制區內加上周圍民眾至少超過11萬人齊迎新年。台北市長柯文哲特別向萬華人致謝，感謝他們在疫情最艱難的時候守住了，進一步守住台灣。

「台北最High新年城－2022跨年晚會」落幕，儘管現場低溫僅15度並飄下綿綿細雨，台北市觀傳局統計，管制區內仍有5萬3994人入場，若加上市府外圍、信義商圈等在管制區外觀賞表演及煙火的民眾，預估至少超過11萬人一起倒數迎新年。

台北捷運公司表示，運量統計至晚間12時，捷運全線總運量約176.5萬人次，相較去年同期的239.3萬人次減少62.8萬人次；台北市政府周邊市政府、國父紀念館、台北101/世貿、象山站4站運量約24.2萬人次，較去年同期20.5萬人次增加3.7萬人次。

台北市長柯文哲致詞表示，2021年是台灣比較辛苦的一年，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在5月中突然爆發，大家的生活因此受到許多干擾與限制，還有人失去親人。

柯文哲指出，台北的疫情在5月時達到高峰，但今天能夠一起跨年，是見證了台灣民主社會的勝利，因此要向市民道謝，自動自發地配合政府政策，有效阻斷了社區傳播鏈。

柯文哲說，他始終相信，國家的力量來自全體國民，國民的健康是民主國家最大的資本，他要特別感謝萬華區的市民，在疫情最艱難的時候守住了萬華，進一步守住台北，並守住全台灣。

他表示，這一年來遇到很多困難與挑戰都能一一克服，要感謝的人實在太多，包含站在防疫最前線的警消、醫護，以及民政局、社會局、環保局同仁，還有更多無名英雄，大家現在才能一起慶祝跨年。

柯文哲說，這幾年站在台上與市民倒數跨年，是他人生特別的經驗，也是以後美好的回憶，相信未來台北市還是會在民主、自由、多元、開放的道路上穩定向前，成為一個宜居永續的光榮城市。

跨年晚會 北市 柯文哲

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