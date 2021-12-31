瑞芳山豬啃食農作恐攻擊人 動保處立告示牌提醒注意

新北市瑞芳區有民眾在「瑞芳大小事」臉書社群貼文，最近出現會攻擊人的山豬，提醒民眾注意，有民眾認出可能是瑞慈宮附近。新北市動保處今天到爪峯里三爪子坑路一帶山區了解，發現附近農作物包含蔬菜、竹筍等自耕作物都有被挖食、啃食情況，初判應該是野生山豬所為，提醒民眾勿攻擊、勿靠近。

有民眾在臉書貼文，指最近出現會攻擊人的山豬，提醒民眾注意。有民眾留言說，可能是在瑞慈宮附近，還說前幾天有出現偷吃菜、芋頭，還有人相招要上山抓山豬。

新北市動保處長楊淑方表示，動保處今天立即派人員前往了解，經詢問里長與里民，附近並沒有人飼養豬隻，但附近農作物包含蔬菜、竹筍等自耕作物都有被挖食、啃食情況，附近民眾說，在清晨及傍晚都有看到山豬，初判應該是野生山豬所為。

動保處還向農民說，可以至動物之家認養犬隻，有驅離野生動物及守護農作物功用，山豬聞到犬隻味道及聽到吠叫聲，會有防衛心不敢侵入，這是最自然防衛方式， 呼籲民眾千萬不能使用捕獸鋏及山豬吊，造成動物傷亡， 違者將有違反野生動物保育法之虞。