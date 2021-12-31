侯友宜視察連假交通疏運 交通局估淡水人潮9點半後疏散

今天是元旦連假第一天，新北市長侯友宜到交控中心視察並聽取市境道路和國道路況簡報，針對今晚即將在淡江大橋登場的煙火秀，侯友宜提醒，民眾多搭乘大眾運輸，且務必戴口罩，做好防疫措施。

交通局長鍾鳴時表示，國5南港、石碇、坪林南下入口匝道於今天上午開啟儀控管制，匝道周邊市區道路均出現車輛大排長龍，而台65接國3土城交流道也受匝道儀控管制，堵車情形嚴重。

針對貢寮區台2線西行112K於上午6時50分許發生砂石車車禍，雙向封閉造成車流回堵。鐘鳴時說，現場正在清理中，因水泥車翻覆清理麻煩，加上又釀成死亡事故，清理機具已在現場，往宜蘭方向回堵3公里，網新北方向回堵1.5公里。

交通安全科長林昭賢指出，針對今晚的淡水煙火秀，預估下午2時起將出現湧入淡水到漁人碼頭觀賞煙火秀的人車潮，並於晚間7時達到尖峰，活動會場將於下午4時至晚間10時進行交通管制，禁止汽、機從中正路2段51巷進入，僅能從第二出入口（觀海路）進出。

鍾鳴時說，這次將人車完全分流，不會混在一起，避免人車交織的狀況，也會有人員指揮交通，日前淡水煙火秀被形容是「屍速列車」，是因為公車站等車的人跟路過的人卡在一起，感覺被包圍，公路總局此次也有條臨時道路讓車輛通行，不會跟人群交織。

至於約幾點可疏散人潮，鍾鳴時說，最樂觀狀況是最快9點半，不論是公路、輕軌、捷運等都有把接駁點錯開來，但關渡大橋要特別注意，如果人車潮爆量就會回堵，還是鼓勵民眾搭乘公共運輸。