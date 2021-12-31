新北跨河煙火今晚登場 侯友宜呼籲民眾遵守防疫規範

各縣市將在今晚舉辦跨年活動，台北市長柯文哲表示，今年跨年和去年相比，反而有點忐忑不安。新北市長侯友宜說，Omicron境外移入個案越來越多，一定要把防疫先做好，活動辦了才安全。

侯友宜說，新北第一次辦八里到淡水的跨河煙火活動，一定吸引滿滿的人來參加，今天到交控中心了解大眾運輸的搭乘，進場跟出場如何把人潮分散來做好疏導，減少整個交通的壅塞，再加上今年目前到現在為止，Omicron境外移入個案越來越多，尤其在前2天又有防疫旅館群體染疫事件，一定要把防疫先做好，活動辦了才安全，所以交通疏導、防疫一定最優先。

侯友宜說，他提醒民眾，如果身體不舒服絕對不要參加活動，參加一定要全程戴上口罩，一定要配合現場防疫人員提醒，隨時在哪一個區域太擁擠的時候，希望大家還是能夠按照整個觀賞區塊的分散，讓大家找到可以觀賞最佳的景點，希望民眾配合防疫、交通疏導。