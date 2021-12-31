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停車位不夠用 新北擬雙倍獎金徵民地

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市交通局擬提高補助金額徵用民地設置停車場。圖／新北市交通局提供
新北市交通局擬提高補助金額徵用民地設置停車場。圖／新北市交通局提供

新北市汽車每年以約1萬輛幅度成長，目前已有93萬輛汽車設籍新北市，但新北市公有停車格僅11萬個，汽車停車位難尋，新北市為加大民地設置停車場誘因，研擬從每格3千元加倍至每格6千元，預估新辦法上路後，能為新北每月增加450格車位，舒緩城市停車空間不足問題。

新北市包含新板特區、新莊重劃區、五股洲子洋、淡海新市鎮等地，由於經都市更新，路邊有許多停車格，或周邊大樓也都設地下停車場，較少發現違停狀況。但一些老舊市區包括板橋、淡水、三重、中永和等，道路狹窄停車位難尋，經常車輛違停，引發交通打結的狀況。

新北市為增加停車空間，依新北市政府獎助民間設置臨時路外停車場作業要點規定，在新北市境內都市計畫範圍的私有空地，所有權人、承租人或地上權人新設臨時路外停車場，依相關規定透過交通局申請，可獲得補助，現行規定每停車格可獲3千元補助，每停車場最高補助50萬元。

不過，過往補助金額不高，申請數量未能舒緩每年1萬輛汽車成長幅度，新北市目前研擬將補助金額調高至每小汽車停車格6千元、機車格1200元，每案最高補助60萬元，預估每個月可增加汽車停車位450格。獎助金則分2階段撥付，核發停車場登記證時撥付50%，停車場營運滿2年撥付50%，希望政策於明年6月前上路，緩解新北市停車問題。

新北市交通局表示，地主提出申請後，交通局會評估當地是否適合作為停車場使用，除了都市計畫範圍內，另外針對旅遊熱門景點包括貢寮、九份等熱門區域，也相當需要停車空間設置。交通局透過向民間徵地的辦法，希望舒緩新北市境內難以停車的情形。

新北市近年在許多學校下開挖地下停車場。圖／新北市交通局提供
新北市近年在許多學校下開挖地下停車場。圖／新北市交通局提供

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