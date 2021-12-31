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滿5個月打第三劑？ 柯文哲：將討論高風險人員提早打

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午視察大佳河濱公園「得來速」採檢站的採檢情形。圖／北市府提供
台北市長柯文哲上午視察大佳河濱公園「得來速」採檢站的採檢情形。圖／北市府提供

台北市長柯文哲上午視察大佳河濱公園「得來速」採檢站的採檢情形，從27日至昨天止，總採檢量1292人，其中陽性1人，陰性1291人。 柯文哲視察後感到滿意，認為目前沒有看到需要改進的地方。

不過，有防疫計程車離開時，把窗戶就拉上　但依去年3月16日的規定，窗戶要適當保持流通？且在該區，要用三級防疫裝備，司機卻只有戴口罩？柯文哲說，這些司機用的不是普通口罩，是N95口罩，還有一點，這些人打疫苗都是第一優先，保證打滿兩劑，符合滿5個月也一定都再打。

柯文哲說，因為目前這些工作人員，屬於高風險，目前也在考慮，因為中央說第二劑打滿5個月可以打，不過也許北市找專家討論一下，這種高風險的人員，是不是提早打。

柯文哲說，採檢時，要採檢時間是最危險的，過了那時間，危險度就下降，因為有時會打噴嚏，一般來說要採檢時要注意，過了那段時間，有戴N95，風險並不是那麼高，更何況這些司機，百分之百是完全打過疫苗。

至於「得來速」採檢站，因為在剝皮寮已經實際做過一次，現在其是把當時剝皮寮的經驗再優化，變成動線，這種方法可以很實質減少傳染的危險。

柯文哲也說，台北市防疫計程車的數量一定夠，當然過年期間要放假，但也不需要叫一大堆空著沒用，有需要就加， 計程車業和公運處長期配合得很好，這沒問題。防疫計程車載過來，也沒有塞車問題，有多少車派過來、有幾輛在運作？要管制車輛運作，就不會造成塞車，這事先就規畫過。 目前一天檢驗量能，最大量到800，平均在400上下。

大佳河濱公園「得來速」採檢站的採檢情形。圖／北市府提供
大佳河濱公園「得來速」採檢站的採檢情形。圖／北市府提供
大佳河濱公園「得來速」採檢站的採檢情形。圖／北市府提供
大佳河濱公園「得來速」採檢站的採檢情形。圖／北市府提供

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