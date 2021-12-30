新北市推25項新措施 元旦正式上路

新北市政府明年1月1日起將陸續推出25項新措施，其中為新北實施新措施有21項，配合中央實施之新措施計4項，公立托嬰中心員工每月加薪4000元，漲幅達11%

新北市研考會表示，明年1月起，下載Pi拍錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、橘子支付、車麻吉、LINE Pay Money、萬付通及friDay理財+等9種行動支付APP繳交路邊停車費，享有滿3筆折抵新台幣5元，新用戶前3個月再享停車費6折優惠；自3月起，「計程車駕駛人預防保健服務」調整補助方式，除近2年曾獲補助之駕駛人補助1450元外，其餘補助全額2900元，將使更多計程車駕駛人受惠。

研考會指出，為鼓勵市民生育意願提高生育率，減輕家庭養育子女經濟負擔，民眾未來申請生育獎勵金之設籍資格，放寬新生兒之父或母最後遷入新北市設籍日前之戶籍地為基隆市、台北市或桃園市者，視為連續設籍於新北；另同性配偶一方收養他方所生子女，也可申請生育獎勵金，明文保障同性婚姻之權利。

研考會提到，自3月起，交通違規逕行舉發便民服務網增設「影像查詢」功能，可立即查詢違規照片，節省申請時間並保障民眾權益；自6月起，新北校園通APP新增「教育在地通」功能，可即時查詢周遭合法教育機構，解決安排求學、安親與補習之需求；「建照預審」、「國中學術性向資優鑑定」、「速件櫃檯」及「都市更新」等案件將實施線上申辦，提升便民服務及減少等候時間。

研考會示，為完善無菸環境之建置及維護，明年1月起將針對依菸害防制法公告之禁菸場所，擴大為禁止吸用、使用或啟動電子煙及加熱式菸具之場所，於前述場所吸用、使用或啟動電子煙及加熱式菸具者，將依新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例第十一條第一項規定，處新臺幣2千元以上1萬元以下罰鍰。另外，公立托嬰中心員工將每月可加薪4000元，漲幅高達11%。