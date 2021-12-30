綠營質疑侯友宜說沒拿台電錢 新北：無重大建設補助

高雄獲中央預算蓋動物園議題導致新北市府與高雄市府隔空交火。新北市議員鄭宇恩質疑新北市長侯友宜稱沒拿台電錢的說法，她表示，像台電石門城鄉風貌營造計畫第四期工程的2標預算經費就高達3792萬，還有許多類似例子。新北市府新聞局副發言人呂家愷表示，國營事業每年都有例行系回饋經費，但並沒有針對「重大建設個案」給予新北專案補助經費。

鄭宇恩表示，石門近幾年許多裝置藝術、藝術牆面、人行道改善，聽說都是台電經費做的，市長怎麼說沒有？光是以2021年台電石門城鄉風貌營造計畫第四期工程，2標預算經費總計高達3792萬餘元，怎會沒有拿台電經費？

鄭宇恩說，核一廠所在的石門更有多項社福、建設經費來自核後端回饋金，以石門區編列4514萬元的公共建設工程及設備的預算來看，其中核後端基金回饋金，就占4261萬元，比例高達95%。另有3450萬元補助偏鄉住民福利、1400萬用於補助各里辦理生態環保觀摩及各項活動，及協助各里辦公室辦理各項活動以及活動中心修繕、優秀學生獎學金、觀光農漁業推廣等等各項補助610萬元。

鄭宇恩指出，國營企業尤其是台電，並不是沒有補助新北，光石門每年就至少上億的補助，但我們新北卻多用在「應該由市府正式編列經費」的項目，像是道路養護、活動中心修繕等等，轄內沒有電廠、變電所的行政區，難道就不用做嗎？

呂家愷回應，國營事業除每年對地方有例行性的睦鄰回饋經費，例如核電廠、航空噪音等，並沒有對新北市府辦理的「重大建設個案」給予專案補助經費。

呂家愷表示，希望綠營勿將例行性回饋地方的補償費用和那些須額外爭取的經費混為一談。