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台北熊好券第2波餘百萬張 僅登記到30日

中央社 / 台北30日電
北市熊好券公開抽獎，市長柯文哲（右）、副市長黃珊珊、「熊讚」輪流擲骰子決定亂數表，並由電腦公開抽籤。中央社
北市熊好券公開抽獎，市長柯文哲（右）、副市長黃珊珊、「熊讚」輪流擲骰子決定亂數表，並由電腦公開抽籤。中央社

北市推545萬7000張「台北熊好券」加碼振興，台北市政府表示，預估第1波到效期前會用完400萬張，未用完部分供第2波抽獎，提醒有意願民眾今天最後一天以台北通APP登記。

為振興台北受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響商家，第1波熊好券已自11月5日抽出並開始使用，使用期限到2022年1月2日止。

北市府秘書處發布新聞稿表示，熊好券已用掉357萬7375張，第1波到效期前可用完400萬張，屆時系統將回收未使用票券，提供第2波登記民眾，2022年1月3日公開線上抽獎。

北市府統計，截至25日，住宿券還剩4萬4174張、饗購券剩173萬6557張、藝文券剩10萬8242張、運動券剩16萬9651張、市集券剩28萬139張。

北市府秘書長陳志銘表示，第2波抽獎意願登記採5擇2方式，除住宿券維持新台幣1000元面額，饗購券、藝文券、運動券及市集券將規劃成500元面額、400元面額、300元面額及200元面額，數量分別占1成、2成、3成及4成。

陳志銘說，熊好券太搶手，剩餘票券相當有限，第2波抽獎競爭將非常激烈。

北市 住宿券 熊好券

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