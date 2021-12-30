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東南科大教授辦系列活動 推廣綠色旅遊經濟鏈

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
碇烏塗溪水岸音樂會，可說是都會文藝與鄉村休閒的結合。圖／陶翼煌提供
碇烏塗溪水岸音樂會，可說是都會文藝與鄉村休閒的結合。圖／陶翼煌提供

台灣綠色旅遊協會和台灣文化創意學會的理事長兼東南科大休閒事業管理系教授陶翼煌為推廣綠色旅遊，與富邦人壽結合公所、宮廟與地方組織等一同辦理了系列活動，協同學生帶著居民一起探索淡蘭古道，推廣綠色旅遊經濟鏈。

「淡蘭古道」始於清代，是台灣北部連通舊「淡水廳」(新竹以北)與「喀瑪蘭廳」(宜蘭)兩處的歷史要道，跨越雪山山脈的一部分，有古早時便形成的聚落與路網。不僅自然地形與生態優美，更承載了許多先民的歷史、智慧與文化。

東南科技大學休閒事業管理系與富邦人壽，結合公所、宮廟與地方組織等，今年10月起規畫執行了系列綠色旅遊活動，包括景美溪的淨溪公益旅行、文史調查、水岸音樂會，並跨過景美溪上游，在基隆河上游調查平溪菁桐古道、東勢格越嶺古道、嶺腳古道。藉由深入淡蘭古道村落與自然生態環境，帶著居民、地方業者，偕同師生，一起推動綠色旅遊，更進一步打造綠色旅遊經濟鏈。

陶翼煌指出，這些活動是東南科技大學執行教育部USR「淡蘭古道南路綠色旅遊培力起飛」計畫的一部分。此系列活動是從今年10月開始，他們與深坑鎮南宮石媽祖廟一起關懷青年學子，進行石媽祖步道淨山、淨溪、賞景的公益休閒活動，並讓學子深入了解民間信仰。

另外，還與深坑區公所合作之「深坑古音今樂，川流不息」音樂會，享受美麗溪岸間的文藝氣息；在石碇烏塗溪與淡蘭古道之外按古道，舉辦淨溪賞溪之公益旅遊，合力從溪床巨石下挖出數十公斤垃圾。

陶翼煌表示，淡蘭古道優質的生態環境、純樸溫暖的人心和美麗的風景，是重要的綠色旅遊資產，具有發展潛力，若能用心經營，能提高台灣在世界的能見度。將邀請地方耆老、文史作者討論地方水文化，並輔導學生以影像紀錄，與新北市觀光導遊協會合辦「綠色旅遊導覽解說人員培訓」，以休閒旅遊產業為核心，打造貫穿整體綠色旅遊價值鏈的合作機制。

東南科大師生完成淡蘭公益之旅，在鎮南宮石媽祖前慶祝。圖／陶翼煌提供
東南科大師生完成淡蘭公益之旅，在鎮南宮石媽祖前慶祝。圖／陶翼煌提供

淡蘭古道 深坑 南科

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