新北跨河煙火秀明晚登場 交通攻略看這裡

「光耀新北1314就愛你跨河煙火」明晚登場，從下午3時起就有文創市集及一系列劇團演出活動，晚間8時22分將有長達13分14秒的海景煙火施放，新北市交通局建議，民眾可搭乘大眾運輸前往會場，以免塞車掃興。

交通局長鍾鳴時表示，本次煙火施放為高空煙火，可視範圍長達1公里，淡水及八里沿岸都有最佳觀賞點，預計將吸引超過5萬人觀賞，周邊範圍將實施交通管制並加強違規取締，建議民眾搭乘大眾運輸前往觀賞。

交通安全科科長林昭賢指出，活動會場漁人碼頭當日將於下午4點至晚間10點進行交通管制，禁止汽、機從中正路2段51巷進入，僅能從第二出入口（觀海路）進出。

另港區內停車達八成滿後將禁止車輛進入港區，而主活動會場道路範圍將依現場車流及行人穿越量進行彈性交通管制；警察局並將加強取締中正路、觀海路和淡海路沿線違停車輛和提高重點違規路段巡邏頻率。

交通局建議，民眾可搭乘捷運至淡水站步行或轉乘紅26公車，亦可搭乘捷運至紅樹林站轉搭淡海輕軌至漁人碼頭站；而前往八里沿岸觀賞煙火的民眾，可搭乘捷運至蘆洲站轉搭704號公車或關渡站轉乘紅22及紅13公車至八里。

另外，活動當天中午12時起YouBike漁人碼頭站及輕軌漁人碼頭站將暫停營運；淡水及八里端活動周邊停車場將實施滿場及出入口管制，嚴禁車輛占用道路排隊停等入場，請配合現場交管人員指揮至周邊臨時停車空間。