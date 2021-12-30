疫情下挺身而出 新北牙醫師公會獲頒最佳領航奉獻獎

新北市「領航金獎」邁入第五年，其中新北市牙醫師公會獲得榮獲年度「最佳領航奉獻獎」，除了長年為身心障礙者及偏鄉弱勢長者的口腔健檢，並於疫情時挺身而出，成立到宅快篩隊，阻斷家庭的傳播鏈，市長侯友宜讚「不僅具專業的公益付出，也溫暖大家的心！」

公會理事長葉建陽表示，會員長年巡迴偏區，成立醫療站及照護團，並到八里愛心教養院、三峽日托中心設立「牙仙子的家」，為腦麻等身障兒做衛教和齲齒治療。

葉建陽說，今年疫情嚴峻期間，許多民眾不敢看牙醫，牙醫師們乾脆走出診所，配合市府防疫政策，到宅為家中有感染者的家屬長輩或身障者篩檢。獲得最高榮譽，會員深感責任重大，也對大家有所激勵。

侯友宜表示，統籌分配款六都當中新北人口最多，但人均分配款每人4.4萬元，遠低於台北市的6.4萬元，所幸新北市民最有愛心，好日子愛心大平台成立2年多，民間捐輸的物資市值和款項有34億多，幫助市府許多社會福利的推動。

社會局長張錦麗表示，社會局從2017年起開辦人民團體「領航金獎」，表彰積極服務社會、奉獻人群的優質團體，獲獎團體從106年的142家，到今年成長至265家，年度服務超過70萬人次、捐款捐物總值達2.2億元。

今年度報名「領航金獎」評選的人民團體共計274家，經評選出金獎28家，銀獎52家，銅獎83家，公益獎102家，總計265家。