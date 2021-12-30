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汐止北山里美化公園添新意 搭棚架種爬藤植物

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
北山里在明峰街的公園入口處，增設了一處大型棚架種植爬藤類植物，希望綠色植物能夠佈滿棚架，為公園增添滿滿的綠意。 圖／觀天下有線電視提供
北山里在明峰街的公園入口處，增設了一處大型棚架種植爬藤類植物，希望綠色植物能夠佈滿棚架，為公園增添滿滿的綠意。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區北山里環境美化再晉級，在明峰街的公園入口處，增設了一處大型棚架，最近里長也試著種植一些爬藤類植物，希望綠色植物能夠佈滿棚架，為公園增添滿滿的綠意。

北山里長林徵熊表示，當時在明峰街伊斯曼公園認為要再增加一些新意，讓環境再美化，後來就想到做一個棚架，再種一些會攀藤的花草植物，讓民眾或是附近居民到公園運動休閒時，能夠感覺更舒適，心情也更好。目前棚架底下先種了幾盆的錫葉藤，在盆栽中特地架了鐵管銜接，讓植物能夠慢慢的成長慢慢的爬上棚架上頭，雖然，速度有點慢，但是不著急，以後會開花就會很漂亮。

另外，為了讓植物更豐富多元，在公園的另一邊還種了蒜香藤，里民說，開花期搭配紫色花開，真的很美，而且走近聞還有淡淡的蒜頭味，環境不斷美化，有感受到里長的用心。

林徵熊指出，和種一般花花草草不同，為了讓爬藤類植物能夠穩穩的往上長，在蒜香藤的盆栽中也加了鐵條支撐固定，接下來也打算移到入口處棚架，搭配著攀爬，幾年後佈滿棚架，為公園增添滿滿的綠意。

盆栽 汐止

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