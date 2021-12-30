石門馨窩開幕 新生活照顧長輩添一據點
新生活社會福利發展促進會，深耕北海岸照顧獨老、弱勢，近來照顧長輩的據點拓展到石門區，在尖鹿里新添了一處長者活動學習的場域『馨窩』，開幕式中還邀請三芝據點的長輩前來成果展一起熱鬧一番，跳著十八姑娘一朵花，讓長輩們彷彿都回到18歲。
石門區長林俊宏說，感謝新生活社會福利發展促進會，一直以來為石門需要幫助與關懷的家戶即時的送上溫暖，近來更在石門拓展長者照顧據點，希望在新生活多元師資的挹注下，長輩們每天來上課都可以收穫滿滿、開心樂活。
新生活社會福利發展促進會創辦人羅素如指出，長輩照顧活動據點，從三芝拓展到石門，未來有機會也要往金山繼續前進，為北海岸每一區的長輩帶來充實的照顧與課程，此外新生活照顧的對象更不僅限於長者，身障、兒少、婦女等等都是扶助對象，希望透過不斷的深耕可以為北海岸的弱勢民眾帶來更好的照顧、資源與無限的溫暖。
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