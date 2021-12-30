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石門馨窩開幕 新生活照顧長輩添一據點

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
新生活社會福利發展促進會在石門尖鹿里新添一處長者活動學習的場域『馨窩』，為長輩帶來充實的照顧與課程。 圖／紅樹林有線電視提供
新生活社會福利發展促進會在石門尖鹿里新添一處長者活動學習的場域『馨窩』，為長輩帶來充實的照顧與課程。 圖／紅樹林有線電視提供

新生活社會福利發展促進會，深耕北海岸照顧獨老、弱勢，近來照顧長輩的據點拓展到石門區，在尖鹿里新添了一處長者活動學習的場域『馨窩』，開幕式中還邀請三芝據點的長輩前來成果展一起熱鬧一番，跳著十八姑娘一朵花，讓長輩們彷彿都回到18歲。

石門區長林俊宏說，感謝新生活社會福利發展促進會，一直以來為石門需要幫助與關懷的家戶即時的送上溫暖，近來更在石門拓展長者照顧據點，希望在新生活多元師資的挹注下，長輩們每天來上課都可以收穫滿滿、開心樂活。

新生活社會福利發展促進會創辦人羅素如指出，長輩照顧活動據點，從三芝拓展到石門，未來有機會也要往金山繼續前進，為北海岸每一區的長輩帶來充實的照顧與課程，此外新生活照顧的對象更不僅限於長者，身障、兒少、婦女等等都是扶助對象，希望透過不斷的深耕可以為北海岸的弱勢民眾帶來更好的照顧、資源與無限的溫暖。

石門 金山 身障

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