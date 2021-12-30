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金山溫泉路增路燈 往中山溫泉公園及金包里老街亮起來

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
金山溫泉路增路燈，往中山溫泉公園及金包里老街亮起來。記者游明煌／翻攝
金山溫泉路增路燈，往中山溫泉公園及金包里老街亮起來。記者游明煌／翻攝

新北市金山溫泉路鄰近新落成的中山溫泉公園及金山老街金包里老街，兩處皆屬觀光熱點，假日人潮很多，加上金包里街周邊住戶眾多且出入頻繁，里長及鄰近居民反映，晚間道路昏暗，金山區公所及市府相關單位已增設路燈，大幅提升照明，改善通行品質，也保障遊安及用路人安全。

全台公共浴室總數僅有20間，北海岸金山區擁有台灣極北端及密度最高的公共溫泉浴室，而在地別具特色的免費公共浴室就有5間分布在新北市金山區，其中又以日據時期使用至今的金包里公共浴室最具規模及知名度，溫泉路作為通往金包里公共浴室的主要道路，在中山溫泉公園啟用後，溫泉路僅以公園內景觀燈作為照明，道路較為昏暗，易有安全疑慮。

新北市議員白珮茹與大同里長許振煌邀集金山區公所與新北市政府養護工程處共同現勘瞭解現況後，隨即增設多盞路燈改善照明，使溫泉路更明亮，讓居民及遊客通行的路更安全了。

白珮茹表示，溫泉路鄰近新落成的中山溫泉公園及金山老街金包里街，兩處皆屬觀光熱點，且假日人潮洶湧，再者金包里街周邊住戶眾多且出入頻繁，於接獲里長及鄰近居民通報有道路昏暗的情形後，會同金山區公所及市府相關部門增設路燈，除了大幅提升照明，改善通行品質，更保障用路人行的安全。

金山區長廖武輝表示，感謝白珮茹議員及大同里里長許振煌一直以來關心金山區轄內的基礎建設及在意居民通行安全，金包里公共浴室周邊環境經此改善，亮度已有感的提升，未來也將結合金山分局加強溫泉路及中山溫泉公園內的巡邏，改善觀光交通安全之餘，也提升在地市民的生活品質。

金山溫泉路增路燈，往中山溫泉公園及金包里老街亮起來。記者游明煌／翻攝
金山溫泉路增路燈，往中山溫泉公園及金包里老街亮起來。記者游明煌／翻攝
金山溫泉路增路燈，往中山溫泉公園及金包里老街亮起來。記者游明煌／翻攝
金山溫泉路增路燈，往中山溫泉公園及金包里老街亮起來。記者游明煌／翻攝

溫泉 金山

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