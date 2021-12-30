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新北成立青年局 前記者錢念群元旦擔任首任局長

聯合報 / 記者張睿廷江婉儀／新北即時報導
36歲錢念群將擔任新北市首任青年局長。圖／新北市新聞局提供
36歲錢念群將擔任新北市首任青年局長。圖／新北市新聞局提供

新北市新聞局今日宣布，新北市首任青年局將於明年1月1日成立，青年局長將由36歲錢念群擔任，至於新北市青年事務委員會主任委員一職，則由原青委會執行長吳宗憲接任。人事命令將於2022年1月1日生效。

今年36歲的錢念群畢業於台北大學公共行政學系、台灣大學政治學研究所，主修公共行政，學生時期活躍於青年及公共議題，畢業後，曾在美國舊金山市議員辦公室擔任實習法務助理，協助政策及法案分析。回台後，擔任過聯合報記者及青創事業創辦人等職務。

新北市新聞局表示，新北市府重視青年發展，延攬熟稔青年事務及政府運作的錢念群，盼借重其專才協助新北市政府研究青年政策。錢念群加入市府首長團隊後，成為市府第12位女性首長，也讓市府29局處的女性首長的比例超過四成，凸顯出新北重視青年婦女朋友的聲音，未來將繼續為新北市青年以及女性朋友提供更多平權、就業、創業機會、福利以及關懷。

另外，原青委會執行長吳宗憲將接任青年事務委員會主委，盼持續貼近青年族群需求，協助解決青年問題。

新北市長侯友宜稍早出席活動時，被問及成立青年局後，是否會跟青年事務委員會在事務上有所衝突？侯友宜回答，青年委員會是指導、協助的立場，青年局是執行單位、負責訂定政策，定位不會重複、衝突。

【新任青年局長簡介】

錢念群（女，74年次）

學歷

國立台灣大學政治系碩士

國立台北大學公共行政暨政策學系學士

經歷

議題製作所共同創辦人

聯合報系udn 財經、政治組記者

【新任青年事務委員會主委簡介】

吳宗憲（男，60年次）

學歷

國立台灣大學工業工程學研究所碩士

東海大學法律研究所碩士

東海大學會計學系碩士

國立台灣大學公共衛生學院博士生

經歷

台灣桃園地方檢察署檢察官

台灣士林地方法院檢察署檢察官

台灣南投地方法院檢察署檢察官

國立台中科技大學副教授

吳宗憲將擔任新北市青年事務委員會主任委員一職。圖／新北市新聞局提供
吳宗憲將擔任新北市青年事務委員會主任委員一職。圖／新北市新聞局提供

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