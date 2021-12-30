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新北市公布新局長錢念群 議員盼青年局聽進青年民意

聯合報 / 記者李定宇張睿廷江婉儀／新北即時報導
錢念群即將於明年元旦接任新北市青年局長。圖／新北市新聞局提供
錢念群即將於明年元旦接任新北市青年局長。圖／新北市新聞局提供

新北市有130萬人屬於18至40歲的青年族群，新北市因此成立青年事務局專注於協助市內青年，青年局後天上路，首要任務針對青年族群展開擴大民調，新北市府今宣布局長人選為錢念群。議員則表示，當確定年輕人的需求後，市府必須積極媒合各種行政資源，讓年輕人能夠得到協助。

新北市府今下午宣布，由錢念群擔任首任新北市青年局長。新北市青年事務委員會主任委員一職，則由原青委會執行長吳宗憲接任。人事命令將於111年1月1日生效。

36歲的青年局長錢念群畢業於台北大學公共行政學系、台大政治學研究所，主修公共行政，學生時期活躍於青年及公共議題，畢業後曾在美國舊金山市議員辦公室擔任實習法務助理，協助政策及法案分析。回台後，擔任記者以及青創事業創辦人等。

新北市府表示，延攬熟稔青年事務及政府運作錢念群，借重其專才協助新北市研究青年政策。錢念群加入市府首長團隊後，成為市府第12位女性首長，使得市府29局處女性首長的比例超過四成，也凸顯出新北市重視青年婦女朋友的聲音，未來將繼續為新北市青年以及女性朋友提供更多平權、就業、創業機會、福利以及關懷。

新北市青年局首年度編制員額30人、預算約新台幣1.46億元，旗下設綜合規劃科、職涯發展科、創業資源科與秘書室，負責業務包括參與國際事務及學習體驗、公共參與和志願服務、職涯探索、職場體驗與創新培力、創業人才與社群交流、青年創業貸款等。

青年局成立後，首要任務將針對青年族群展開擴大民調，以社會住宅、薪資結構、福利補助、產業就職等4大面向進行研究，協助青年族群在新北市安心發展。不過，外界也質疑青年局恐怕成為青年陪玩局，擔心青年局無法發揮實質效益。

新北市議員江怡臻指出，議會提案要求成立青年局，希望專責機關處理青年事務，好處是用整體性角度規劃青年政策，整合不同局處提供青年需要資源，讓青年知道如何取得市府協助。

她說，青年局並非營造歡樂氣息陪著年輕人玩．局存在是要了解年輕人需求、恐慌、無助是什麼，需要怎樣協助，讓政府能夠提供年輕人需求，讓青年對未來充滿希望，所以市府透過民調的方式，真正去了解年輕人想法，而不是以政府角度思考年輕人需要什麼。

江怡臻表示，當確定年輕人需求後，市府需積極媒合行政資源，讓青年得到協助。青年局成立後短期目標，除了盡快了解青年心聲跟青年在意議題，也要進一步針對青年在乎議題包括居住正義、性別平等、青年創業等，進一步讓青年聲音影響相對應局處政策規劃。

新北市議員廖宜琨則表示，各局處與青年相關預算，目前尚未全部整合至青年局，未來青年局預算不應只花在人事及行政相關費用。另外，希望青年局能真正傾聽年輕人心聲，定期與青商會等青年團體溝通，扮演好跨局處溝通協調角色。

新北市府旁公益回饋空間3樓銀光未來館，將改設為新北市青年事務局。記者李定宇／攝影
新北市府旁公益回饋空間3樓銀光未來館，將改設為新北市青年事務局。記者李定宇／攝影

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