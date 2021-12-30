元旦連假東北角景點將湧入車潮 警方分級管制加強取締
東北角地區是往返花東替代道路，加上眾多旅遊人車，新北市瑞芳警分局規畫元旦連期加強交通管制計畫。金瓜石、九份地區將採三階段管制措施，利用景點停車場容納量來換算遊客總量，並依防疫規定實施交通分流管制措施，請民眾遵守警方指引。茶壺山等知名登山步道口違停車輛，也會加強告發取締，排除妨害通行車輛。
瑞芳警分局表示，元旦3天連續假期金瓜石、九份景點交通三級管制措施如下：
一般管制：管制遊覽車、中型巴士等大型車輛進入，其他自小客車輛自由通行。
A級管制：當九份地區停車場停車量達8成時，車輛僅開放至新九號停車場及水湳洞停車場停放，並請民眾轉搭接駁公車。
雙A級管制：若遊客持續進入，停車空間不敷使用，警方僅開放公車、當地居民、持有通行證及婚喪喜慶等公共運輸車輛進入九份地區，直至車流量舒緩為止。在這段期間，將請遊客改至周邊景點，避免人潮壅擠。
瑞芳警方說，連假期間將針對各景點周邊加強執行違規停車取締，另外像茶壺山等知名登山步道口，為免民眾貪圖方便恣意停放，造成通行困難，除每天派員前往告發取締，民眾若發現違規停車妨害通行，可撥打「110」報案，警方將迅速派員到場排除。
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