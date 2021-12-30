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因應元旦連假車流雍塞 蘆洲警實施交通疏導

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導
交通疏導指引圖。圖／蘆洲警分局
交通疏導指引圖。圖／蘆洲警分局

為因應元旦三天連續假期，轄內景點及交流道車流壅塞，新北市蘆洲警分局針對轄內主要幹道、交流道、景區，規劃執行交通崗勤務，以機動性交通疏導方式，因應龐大車流。

蘆洲警方表示，民國111年元旦三天連假，從明天31日開始，到明年111年1月2日為止。有鑑於轄內景點及交流道車流量，倍增為平日的1.5到2倍之多。為了維持轄內交通順暢，轄區警針對轄區五股交流道、成泰路段、龍米路段、關渡橋、八里渡船頭等交通樞紐，規劃交通崗勤務執行，以機動疏導方式，因應龐大車流。

蘆洲警呼籲，用路人如要開車出門，除務必做好車況檢查及蒐集瞭解各項交通疏導措施外，務必遵循現場警察及義交人員指示行車，同時建議，可以避開尖峰時段或改道行駛，以避免因車流壅塞。

元旦連續假期，蘆洲警於主要幹道實施交通管制。記者曾伯愷／翻攝
元旦連續假期，蘆洲警於主要幹道實施交通管制。記者曾伯愷／翻攝
元旦連續假期，蘆洲警於主要幹道實施交通管制。記者曾伯愷／翻攝
元旦連續假期，蘆洲警於主要幹道實施交通管制。記者曾伯愷／翻攝

元旦 警察

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