因應元旦連假車流雍塞 蘆洲警實施交通疏導

為因應元旦三天連續假期，轄內景點及交流道車流壅塞，新北市蘆洲警分局針對轄內主要幹道、交流道、景區，規劃執行交通崗勤務，以機動性交通疏導方式，因應龐大車流。

蘆洲警方表示，民國111年元旦三天連假，從明天31日開始，到明年111年1月2日為止。有鑑於轄內景點及交流道車流量，倍增為平日的1.5到2倍之多。為了維持轄內交通順暢，轄區警針對轄區五股交流道、成泰路段、龍米路段、關渡橋、八里渡船頭等交通樞紐，規劃交通崗勤務執行，以機動疏導方式，因應龐大車流。