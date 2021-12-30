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重振鶯歌榮華 新北產、學界雙管齊下

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
「鶯歌產業風貌創新計畫」舉辦創意培訓課程及技術工作坊。圖／新北市經發局提供
「鶯歌產業風貌創新計畫」舉辦創意培訓課程及技術工作坊。圖／新北市經發局提供

新北市府為重振鶯歌榮景，今年起推辦「鶯歌產業風貌創新計畫」，藉提升當地陶瓷工藝及景觀改造，提升整體鶯歌形象。教育局今天也在陶博館展出「耶誕珠寶派對—新北技職教育陶瓷金工成果展」，展示學生8年一貫珠寶金工專班成果，健全新北金工人才培育，新北市期從學界到產界多元管道，重振鶯歌往日榮景。

「耶誕珠寶派對—新北技職教育陶瓷金工成果展」展出8年一貫珠寶金工班、金工設計職業試探專班、新北市全國精品金工競賽的學生作品及金工技術實務教師研習作品，銜接國中、高中及科技大學相關課程，讓學生從職能試探、傳承資深業師技術並進一步專研技術，為新北市推動三鶯文創整合計畫重要一環。

教育局長張明文表示，新北巿結合業界及民間工會支持，打造8年一貫珠寶金工專班，一條龍培育產業戰力，落實產學合作及務實致用，結合陶博館展出學生作品，期待學生成為具創意與專業的設計人才。

另外，為重振鶯歌榮景，新北市經發局也推辦「鶯歌產業風貌創新計畫」，透過創意培訓課程及技術工作坊等活動取得地方共識，進行巷弄景觀改造設計。

新北市經發局長何怡明表示，「鶯歌產業風貌創新計畫」軟體部分以創意培訓課程、舉辦技術交流工作坊為主，邀請新北市鶯歌陶瓷工藝園區及鶯歌區陶瓷相關業者一同參與。硬體方面則注重巷弄景觀改造設計及導覽牌誌設計，盼望營造整體意象，型塑陶瓷工藝園區的街區風貌。

經發局補充，為營造特色街區、優化巷弄節點空間，明年1月將針對巷弄景觀進行改造，在鶯歌陶瓷工藝園區內召開2場地方說明會，以取得地方共識，並鏈結新北市三鶯陶花園、三鶯二橋、新北市立美術館等多方景點，共同促成鶯歌地區及陶瓷老街轉型發展。

陶博館展出鶯歌工商美工科學生陶瓷金工作品。圖／新北市教育局提供
陶博館展出鶯歌工商美工科學生陶瓷金工作品。圖／新北市教育局提供

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