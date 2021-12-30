板橋榮民之家外牆翻新 打造近百尺彩繪牆

板橋榮民之家外牆年久失修，外觀明顯損壞，新北市議員劉美芳與板橋區公所合作，一同打造將近百公尺之「榮家歷史傳統日常」彩繪牆，除了畫出長輩下棋、喝茶聊天的情景，也透過花卉植被營造鳥與芬芳的氣氛。

劉美芳說，自己是板橋浮洲成長的孩子，過去在榮家的這一帶，都是兒時回憶的環境，這次與板橋榮家及區公所合作，爭取70萬元經費改造，盼透過過去榮家及現代化的彩繪設計，讓浮洲地區歷史人文風情能被看見。