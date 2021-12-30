板橋榮民之家外牆翻新 打造近百尺彩繪牆
板橋榮民之家外牆年久失修，外觀明顯損壞，新北市議員劉美芳與板橋區公所合作，一同打造將近百公尺之「榮家歷史傳統日常」彩繪牆，除了畫出長輩下棋、喝茶聊天的情景，也透過花卉植被營造鳥與芬芳的氣氛。
劉美芳說，自己是板橋浮洲成長的孩子，過去在榮家的這一帶，都是兒時回憶的環境，這次與板橋榮家及區公所合作，爭取70萬元經費改造，盼透過過去榮家及現代化的彩繪設計，讓浮洲地區歷史人文風情能被看見。
板橋榮民之家自民國58年就設立在板橋，服務無數榮民榮眷，是北部地區照顧榮民最重要的據點之一。板橋榮家主任張長林表示，板橋榮家在新北市，設立將近一甲子，早就融入當地生活，許多長輩們，也把板橋當作是新故鄉，因此彩繪牆面不僅是牆面，更注入過去榮家精神意義。
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