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民團擬在北捷登李明哲廣告遭拒 議員質疑審查標準

中央社 / 台北30日電

國際特赦組織台灣分會擬登李明哲事件漫畫版廣告，經修改字詞後仍無法上架，台北市議員邱威傑等人質疑，北捷審查後拒絕，要求公開審查標準及流程。北捷表示，會參考外界意見。

無黨籍台北市議員邱威傑、林亮君、林穎孟、黃郁芬等人及國際特赦組織台灣分會、台灣人權促進會、華人民主書院協會代表今天在台北市議會1樓大廳開記者會。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎表示，原規劃12月10日國際人權日當天以漫畫方式在台北捷運刊登李明哲事件廣告，讓民眾重新了解李明哲遭遇，但交稿後北捷回覆要修改漫畫內提及中國、李明哲字詞。

她說，與北捷協調，同意把中國、李明哲字詞改為神秘國度和李先生，但北捷仍拒絕刊登，且至今未收到相關書面說明，希望北捷公開審查廣告物機制及作業流程。

台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，北捷因廣告內容涉及中國、李明哲就不願刊登，這種狀況應只會發生在中國，卻在民主自由台灣上演，呼籲北捷公開審查過程。

北市議員邱威傑說，北捷以廣告議題不具社會高度共識等為由拒絕，他要求北捷公開在公共場域刊登類似廣告審查標準。

台北捷運發布新聞資料回應，針對國際特赦組織台灣分會擬於捷運車站刊登廣告，尊重由專家學者組成廣告審議委員會意見，對於外界意見將納入後續作業參考。

北捷表示，為兼顧商業收入及維護公共空間潔淨與中立，設有廣告審議委員會，委員會共13名委員，包含10名專家學者的外部委員、3名公司代表。捷運廣告刊登已設置完善審議制度，針對有政治、選舉、違反法令規定、善良風俗及社會未達共識恐釀爭議廣告，會善盡把關責任。

非政府組織（NGO）工作者李明哲2017年3月因網路言論，遭北京當局逮捕並關押，2017年11月以顛覆國家政權罪被判處有期徒刑5年。

北捷 廣告 國際特赦組織

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