新北跨河煙火秀在淡水漁人碼頭 交通動線全攻略

長達13分14秒，象徵一生一世的的新北跨河煙火秀，在2021年的最後一天晚上在淡水漁人碼頭盛大舉行，將吸引數萬人前往欣當，新北交大提供交通動線全攻略，呼籲民眾注意散場秩序。

「光耀新北1314就愛你跨河煙火」明天晚上8時22分在淡水漁人碼頭觀海廣場施放，長達13分14秒的煙火秀共分成跨耀啟航、日新月異、浪漫大河、永恆、蛻變、美哉新北、大河之都、淡水夕照、光耀新北九大主題，施放範圍達1公里，新北市文化局公布淡水漁人碼頭木棧道、淡水金色水岸河濱公園、八里左岸河濱公園等10處煙火最佳觀賞位置，民眾在八里左岸、淡水右岸「雙岸」皆可欣賞。

新北交通大隊表示，前往淡水河畔的遊客，可搭乘捷運至淡水捷運站轉乘紅26公車、搭乘捷運至紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡水漁人碼頭站、或搭乘紅26線公車至輕軌淡水漁人碼頭站下車。離場時，依循現場工作人員引導，於臨時站牌上車；前往八里河畔的遊客，可搭乘捷運至蘆洲站轉乘公車704，或捷運關渡站轉乘公車紅13、紅22至八里。

自行開車前往淡水區觀賞煙火民眾於散場時，請依員警及義交疏導方向，由漁人碼頭第2出口往觀海路經淡海路、中正路2段、濱海路，往淡金公路方向離場；自行開車前往八里區觀賞煙火民眾離場時，行駛龍米路往五股方向離場，或由臨港大道往台64線方向，轉台61線匝道，避開龍米路段及關渡橋等易壅塞路段。