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農漁民健檢即日起開放申請 明年40歲原住民也能免費做

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜宣布，明年起，只要具原住民身分、年滿40歲的農漁民長者，皆可享每2年1次免費健檢。記者張睿廷／攝影
侯友宜宣布，明年起，只要具原住民身分、年滿40歲的農漁民長者，皆可享每2年1次免費健檢。記者張睿廷／攝影

新北市政府農業局宣布，50歲以上農漁民長者從今天開始至明年3月25日可申請「農漁民長者免費健康檢查」，市值達1萬2000元，市府也將在平溪、三芝、瑞芳、貢寮區偏鄉區設點。新北市長侯友宜今前往新北市立聯合醫院三重院區訪視提到，明年起，只要具原住民身分、年滿40歲的農漁民長者，皆可享每2年1次免費健檢。

侯友宜今日前往新北市立聯合醫院三重院區視察，在現場與長者一同接受手部肌力檢查、體驗活力毛巾操，現場氣氛熱絡。

侯友宜說，農漁民長者健檢服務會安排專車接送到院，並在各農漁會發放健檢報告書，由醫師現場解說及諮詢。市府同時還為農漁民長者開辦特別門診，若須進一步檢查，即可現場預約就診，節省大量等候時間。

侯友宜今也宣布，現行多項社會福利政策中，具原住民身分適用年齡通常較一般身分者低，所以新北明年起，只要年滿40歲原住民農漁民長者都可報名免費檢查。

農業局表示，傳統農漁業屬勞力密集工作，對農漁友身體機能影響甚鉅，所以才會安排農漁民長者免費健康檢查，市值達1萬2000元，包括一般檢查、血液生化檢查、肌耐力檢查、營養評估、肺功能檢查、電腦斷層、醫師理學檢查及心血管鈣化指數分析。

農業局指出，為了照顧偏遠地區民眾，市府此次也將在平溪、三芝農會及瑞芳、貢寮漁會設立到點檢查服務，照顧偏鄉地區農漁友。

侯友宜今日前往新北市立聯合醫院三重院區視察，與現場長者一同接受手部肌力檢查、體驗活力毛巾操。記者張睿廷／攝影
侯友宜今日前往新北市立聯合醫院三重院區視察，與現場長者一同接受手部肌力檢查、體驗活力毛巾操。記者張睿廷／攝影

漁民 侯友宜

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