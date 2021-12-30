快訊

華航估年終有望4個月 登航空「正港幸福企業」寶座

直播／本土0確診、境外24例「再創新高」 半數由美國入境

新北元旦新制 同性配偶也可申請生育獎勵金

中央社 / 新北30日電

新北市府今天公布多項元旦新制，自明年1月起，從台北、桃園和基隆遷戶籍到新北，視為連續設籍，滿10個月即可請領一胎2萬元生育獎勵金，同性配偶收養新生兒，同樣有獎勵金。

新北市政府研究發展考核委員會今天發布新聞稿指出，新北市自明年1月1日起陸續推出多項新措施。

市府民政局修正「新北市政府發放婦女生育獎勵金補助要點」，自明年1月起，從台北、桃園和基隆遷戶籍至新北，視為連續設籍，滿10個月即可請領一胎新台幣2萬元生育獎勵金。例如先前住台北6個月、遷入新北4個月等。

此外，民政局也將補助要點的「婦女」刪除，同性配偶一方收養他方所生子女，亦可申請生育獎勵金，明文保障同性婚姻權利，但仍必須是「新生兒」。

在精進服務部分，自3月起，交通違規逕行舉發便民服務網增設「影像查詢」功能；自6月起，新北校園通APP新增「教育在地通」功能，可即時查詢周遭合法教育機構，解決安排求學、安親與補習之需求；「建照預審」、「國中學術性向資優鑑定」、「速件櫃檯」及「都市更新」等案件將實施線上申辦。

另為完善無菸環境建置及維護，自明年1月起針對依菸害防制法公告之禁菸場所，擴大為禁止吸用、使用或啟動電子煙及加熱式菸具之場所，於前述場所吸用、使用或啟動電子煙及加熱式菸具者，將依新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例處2000元以上、1萬元以下罰鍰。

生育 桃園

延伸閱讀

規定最多月休17天 新北消防員跳腳：每月工時達384小時

新北消保官查核10家停車場業者 僅有2家合格

影／反駁新北也拿錢 侯友宜酸陳其邁：高雄本事比較大

新北男網路放話炸101跨年、總統府升旗 北市警速逮送辦

相關新聞

新北跨河煙火秀在淡水漁人碼頭 交通動線全攻略

長達13分14秒，象徵一生一世的的新北跨河煙火秀，在2021年的最後一天晚上在淡水漁人碼頭盛大舉行，將吸引數萬人前往欣當...

三重、新店公共托老中心開幕 新北市目標2025年100家

新北市今日在三重舉行第59家新店安康、第60家三重受恩公共托老中心及4家有Fu長照站開幕儀式。新北市衛生局表示，目前新北...

規定最多月休17天 新北消防員跳腳：每月工時達384小時

新北市議員戴瑋姍今日與消防員工作權益促進會召開記者會，消防員工作權益促進會理事翁立思說，休假規定上限後，導致同仁不敢請休...

新北消保官查核10家停車場業者 僅有2家合格

新北市法制局統計，今年統計有30件停車場消費申訴案，包括超收停車費、票卡遺失或終止月租車位的罰款過高、消費者受傷或車輛因...

北捷拒登李明哲事件廣告 議員批：心中有「小警總」

台灣非政府組織工作者李明哲，2017年遭中國政府逮捕，以「顛覆國家政權罪」判刑5年，關在湖南省赤山監獄。台灣人權團體原希...

林口36處側溝遷移工程全面改善 提升民眾用路品質

位於新北市林口區的三井OUTLET商場，每到假日就會吸引大批人潮前往，其中文化二路一側除了是商場停車場的出入口，同時也是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。