三重、新店公共托老中心開幕 新北市目標2025年100家

新北市今日在三重舉行第59家新店安康、第60家三重受恩公共托老中心及4家有Fu長照站開幕儀式。新北市衛生局表示，目前新北已有60家公共托老中心，他們將透過公私協力，在2025年前再增設40家，達成設置100家公共托老中心的目標。

侯友宜指出，台灣高齡化程度持續在增加，依據國家發展委員會推估，2025年全國老年人口占比將增加至20%，新北市65歲以上人口則會到達20.12％，並以平均每個月增加約3000人的速度攀升，預計2030年65歲以上人口將突破100萬人。

侯友宜說，在超高齡化社會來臨前，必須加速建構完善的長期照顧網絡，建構青銀共居，世代共融的環境，讓老人家能在自己熟悉的社區安老。

侯友宜說，新北市今天分別在新店、三重成立兩家公共托老中心，並於三峽、新店、中和及三重4區成立有Fu長照站，盼透過更多長照資源的投入，照顧到更多新北市的長輩及家庭照顧者。

三重受恩公共托老中心除單元照顧、個別性服務、呼吸照護專業及科技導入外，照顧空間中塑造大樹形象的造景，讓長輩徜徉在童年美好時光，是全市第一家利用市場空間打造的公共托老中心；新店安康公共托老中心，則是利用蒙特梭利自立生活理念，讓長輩維持自行飲食、生活，達成經驗延續跟社群間貢獻的精神。

衛生局指出，新北積極運用公私協力打造有FU長照站，舒適的場域帶來安心氛圍，今年分別在三峽、新店、中和、三重成立沙龍咖啡館、銀光咖啡書屋、有Fu長照站、調氧銀光咖啡館，設置了第13至16家有fu長照站，讓長者可能享受悠閒的老年時光。