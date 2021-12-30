新北消保官查核10家停車場業者 僅有2家合格

新北市法制局統計，今年統計有30件停車場消費申訴案，包括超收停車費、票卡遺失或終止月租車位的罰款過高、消費者受傷或車輛因不明原因受損等。消保官表示，為保障消費者停車權益，與交通局查核10家停車場，僅有2家業者全數合格，交通局對不合格業者進行裁罰或令其限期改善，期能減少停車消費糾紛。

消保官指出，本次查核是對板橋、三重、新莊、新店及中和等10家停車場業者查核，缺失包括停車場未領得停車場登記證、星期五卻列入例假日計算費率、未標示繳費後離場的緩衝時間，以及未設置滅火器等缺失。

對於未領得停車場登記證而營業的4家業者，交通局已依停車場法開罰3000元，並限其15日內向交通局申領停車場登記證；其餘缺失部分，交通局已發函業者，請其限期改善，業者也已改善報交通局備查。

消保官提醒，民眾應儘量將愛車停放在領得停車場登記證的停車場，停車時應看清業者告示，若有疑義可撥打業者所留電話詢問。