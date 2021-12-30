快訊

百里侯聲望大解析／滿意度跌、負面聲量高 柯侯鄭挑戰總統大位各有陰影

加薪減稅增福利！19項利多新制元旦上路

新北消保官查核10家停車場業者 僅有2家合格

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
消保官檢視停車場告示牌。圖／新北市法制局提供
消保官檢視停車場告示牌。圖／新北市法制局提供

新北市法制局統計，今年統計有30件停車場消費申訴案，包括超收停車費、票卡遺失或終止月租車位的罰款過高、消費者受傷或車輛因不明原因受損等。消保官表示，為保障消費者停車權益，與交通局查核10家停車場，僅有2家業者全數合格，交通局對不合格業者進行裁罰或令其限期改善，期能減少停車消費糾紛。

消保官指出，本次查核是對板橋、三重、新莊、新店及中和等10家停車場業者查核，缺失包括停車場未領得停車場登記證、星期五卻列入例假日計算費率、未標示繳費後離場的緩衝時間，以及未設置滅火器等缺失。

對於未領得停車場登記證而營業的4家業者，交通局已依停車場法開罰3000元，並限其15日內向交通局申領停車場登記證；其餘缺失部分，交通局已發函業者，請其限期改善，業者也已改善報交通局備查。

消保官提醒，民眾應儘量將愛車停放在領得停車場登記證的停車場，停車時應看清業者告示，若有疑義可撥打業者所留電話詢問。

此外，如消費者打算長時間停車，應留意業者有無提供當日停車收費上限優惠，需長租且無固定車位者，業者通常不會保留車位，消費者應審慎評估此類風險，選擇對自己最有利的停車方案。

消保官檢視攔車柵欄。圖／新北市法制局提供
消保官檢視攔車柵欄。圖／新北市法制局提供
消保官檢視停車場無人收費機。圖／新北市法制局提供
消保官檢視停車場無人收費機。圖／新北市法制局提供

停車場 消保官

延伸閱讀

影／反駁陳其邁新北沒拿錢 侯友宜酸：高雄本事比較大

超詳細高雄跨年交通攻略 市府：不要開車到會場

新北男網路放話炸101跨年、總統府升旗 北市警速逮送辦

重現煤礦聚落 繼水金九後新北再推「侯三牡」

相關新聞

重現煤礦聚落 繼水金九後新北再推「侯三牡」

新北市為促進偏鄉發展，推出侯硐、三貂嶺、牡丹串聯而成的一日旅遊網「侯三牡」，並以當地19世紀開墾的淡蘭古道、20世紀基隆...

規定最多月休17天 新北消防員跳腳：每月工時達384小時

新北市議員戴瑋姍今日與消防員工作權益促進會召開記者會，消防員工作權益促進會理事翁立思說，休假規定上限後，導致同仁不敢請休...

新北消保官查核10家停車場業者 僅有2家合格

新北市法制局統計，今年統計有30件停車場消費申訴案，包括超收停車費、票卡遺失或終止月租車位的罰款過高、消費者受傷或車輛因...

北捷拒登李明哲事件廣告 議員批：心中有「小警總」

台灣非政府組織工作者李明哲，2017年遭中國政府逮捕，以「顛覆國家政權罪」判刑5年，關在湖南省赤山監獄。台灣人權團體原希...

林口36處側溝遷移工程全面改善 提升民眾用路品質

位於新北市林口區的三井OUTLET商場，每到假日就會吸引大批人潮前往，其中文化二路一側除了是商場停車場的出入口，同時也是...

雇主逾期安排移工健檢 北市勞動局開罰6萬

北市勞動局近日接獲查察案件，因雇主逾期替外籍移工辦理健康檢查，違反《就業服務法》規定，遭裁罰6萬元罰鍰。勞動局提醒，雇主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。