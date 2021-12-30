北捷拒登李明哲事件廣告 議員批：心中有「小警總」

台灣非政府組織工作者李明哲，2017年遭中國政府逮捕，以「顛覆國家政權罪」判刑5年，關在湖南省赤山監獄。台灣人權團體原希望在世界人權日12月10日在北捷登廣告，透過漫畫讓民眾知道李明哲的遭遇，但北捷拒絕。台北市議員邱威傑等人與人權團體，上午舉行記者會，批評北捷過度審查言論，審查標準模糊，心中有「小警總」。

北捷則表示，尊重由專家學者組成廣告審議委員會的意見，且這件事經協調結果，該組織評估效益因素後，已表示先不上刊廣告，北捷也尊重他們的作法。

至於捷運廣告的刊登，北捷指出，公司有審議制度，針對政治、選舉、違反法令規定和善良風俗，以及社會未達共識恐釀爭議的廣告，均善盡把關責任。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎表示，交出稿件後收到台北捷運公司回覆，指稱只要拿掉「中國」以及「李明哲」二字才能刊登。結果把「李明哲」抽換成「李先生」，另將「中國」修改為「神秘國度」卻仍然被拒絕，北捷只告知是由廣告審查會委員審議的結果。

華人民主書院專案長王興中說，在瑞士的公車站能夠刊登美國在關塔那摩監獄虐囚的倡議廣告；在法國巴黎地下鐵，也能夠刊登廣告呼籲世界終結死刑，顯然人權廣告超越國界與政治，是許多國家皆認同的內容。

台灣人權促進會秘書長施逸翔指出，台灣的言論自由、新聞自由、集會自由表現都非常好，但諷刺的是台北捷運是市府出資超過七成的公營事業，居然拒絕國際特赦組織刊登的廣告。

北市議員林亮君說，北捷的廣告政治審查過度，心中有個「小警總」；北市議員林穎孟表示，人權團體指出了事實，這不是「政治性廣告」。議員黃郁芬指出，北捷模糊不清的廣告刊登標準、黑箱的審查過程，將對台灣的言論自由造成莫大侵害。

邱威傑表示，當國際特赦組織找上他求助時，他發現北捷的廣告審議委員會，並未將拒絕理由詳實告訴國際特赦組織，只是以「爭議性政治議題」、「敏感議題」等理由要求廣告需要修改。今天的北捷公司，就好像還活在過去的威權時代。