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林口36處側溝遷移工程全面改善 提升民眾用路品質

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
公所將側溝隔柵板由路中央遷移至道路最外側，降低損壞率。圖／林口區公所提供
公所將側溝隔柵板由路中央遷移至道路最外側，降低損壞率。圖／林口區公所提供

位於新北市林口區的三井OUTLET商場，每到假日就會吸引大批人潮前往，其中文化二路一側除了是商場停車場的出入口，同時也是多數公車的行經路徑，車流量大經常造成路面上的水溝頂板破損，經常性的施工造成路段阻塞影響來往行車的交通品質，林口區公所進行側溝遷移工程，並於近日完工。

新北市議員蔡淑君表示，文化二路是多數公車的行經路徑，同時也是民眾來往林口、龜山或是林口居民要上交流道南下北上的重要幹道之一，該路段早期在配合馬路拓寬時，未將道路側溝一併遷移，造成路面上的隔柵板因來往通行車輛反覆輾壓，損壞率極高。

南勢里長陳國烝表示，三井OUTLET商場是林口很熱門的地區，靠近商場文化二路這側車流量十分大，常接到熱心民眾反映水溝頂板或水溝格柵有破損的情況發生，平均每個月會進行一次修繕工程，且林口因地形因素，在冬天時常常會起大霧導致行車人視野不佳，因此提出水溝整條遷移至道路最外側的建議，以維護公眾安全並保障民眾權益。

林口區公所工務課長劉家成表示，為求整體改善並一次性解決問題，在11月底時由公所會同蔡淑君議員、南勢里長陳國烝、廠商、監造及三井OUTLET至現場會勘，並立即決議進行側溝遷移工程，由市府補助，工程經費約350萬元，工程範圍為與文化二路交界的文化二路一段241巷口到忠孝二路口，全長總計約240公尺，遷移總計36個側溝隔柵板，工期約1個月，並於12月24日完工。

區長藍品畯表示，文化二路為林口區連接龜山及高速公路的重要幹道之一，許多市民都是雙北桃園通勤上下班，若路上側溝的損壞沒有即時處理，不僅有釀成嚴重禍事的可能，也會因路面整修影響交通的順暢，現況水溝已順利遷移至道路外側，提升來往通行民眾的用路安全及品質。

文化二路馬路拓寬時，未將道路側溝一併遷移，車流量大造成隔柵板損壞率極高平均每月整修一次。圖／林口區公所提供
文化二路馬路拓寬時，未將道路側溝一併遷移，車流量大造成隔柵板損壞率極高平均每月整修一次。圖／林口區公所提供

林口 公車

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