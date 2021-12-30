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台北跨年晚會維安 出動800警力、3警犬

中央社 / 台北30日電

台北跨年晚會將登場，北市警方為維護活動安全，全面實施會場及周邊重要建築設施偵蒐清查，防止「毒、刀、爆裂物和氣球」入場，預計將出動近800名警力和3隻警犬維安。

「台北最HIGH新年城-2022跨年晚會」即將登場，且將結合台北101大樓獨步全球的360度立體特效輪狀煙火，預計將湧入眾多跨年民眾共襄盛舉。

台北市警察局信義分局今天舉行記者會，副分局長林聖章表示，為維護活動安全，跨年晚會期間將協請市警局刑事警察大隊特勤中隊和新北市警察局警犬隊共同協助維安，全面實施會場及周邊重要建築設施偵蒐清查。

林聖章說，預估跨年勤務將動用近800名警力，其中信義分局約400人、支援警力近400人，以及3隻警犬。

同時，跨年活動也防止「毒品、刀（槍）械、爆裂物」等違禁物品，以及任何氣球（含波波球、發光氣球等）進入會場，以維護活動及民眾自身安全。

信義分局為防止車衝會場等危害情形，也預先於周邊重要路口設置大型警備車構成3道封鎖線，並以串聯改道牌面實體區隔管制，和運用空拍機攔截器干擾未經申准的空拍機飛行拍攝，違者將依法查處。

此外，信義分局也將配合於各服務台旁設置機動派出所，提供交通管制、大眾運輸工具、接駁專車及為民服務等事項；並以舉牌標示防止推擠、注意自身財物等注意事項，及喊話器提醒民眾注意防竊、人群踩踏意外和引導民眾行進、散場。

信義分局說，目前仍為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，主辦單位配合防疫政策於舞台前方圍設管制區，並於松高路、松壽路及新仁愛路設置3處管制點，民眾入場前須配合量測體溫、消毒及實聯登記，場內應全程佩戴口罩並保持社交距離，且全面禁止飲食（僅供飲水），請民眾務必配合相關管制措施及防疫規定。

跨年晚會 空拍機

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