雇主逾期安排移工健檢 北市勞動局開罰6萬

北市勞動局近日接獲查察案件，因雇主逾期替外籍移工辦理健康檢查，違反《就業服務法》規定，遭裁罰6萬元罰鍰。勞動局提醒，雇主合法聘僱移工時，應留意辦理移工健康檢查期限，以免觸法，依法可裁罰6萬到30萬元罰鍰。

勞動局表示，有雇主接續聘僱一名外籍看護工，該移工自接續聘僱日起，距離前一次健康檢查已逾1年，依照相關規定，雇主應從聘僱許可生效隔日起7天內，為移工安排至指定醫院接受健康檢查，但該案雇坦言忘記安排移工接受健康檢查，遭裁罰6萬元整。

勞動局說明，舉凡看護工、家庭幫傭等第二類移工，除了入國工作起或聘僱許可生效日起滿6個月、18個月、30個月的前後30日內，雇主應安排健康檢查之外，經轉換雇主、工作或重新核發聘僱許可，距離前一次健檢已逾1年未接受健康檢查者，雇主亦應安排移工接受健康檢查。

勞動局指出，疫情期間，考量國人健康，避免因Covid-19由境外移入，造成國內疫情擴大，自今年7月13日起實施移工採檢PCR規範，雇主應於接續聘僱或期滿轉換當日的前3日內，安排移工至合格醫療機構採檢PCR。

勞動局提醒，移工等待檢驗PCR結果期間，新雇主應安排移工1人1室、提供生活照顧，並且PCR費用由新雇主負擔。雇主應安排而未安排採檢，或等待期間未落實1人1室，違反相關規定者，將依法開罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰。