快訊

不滿阻撓交往和未資助出國 碩士女聯手男友殺父

新北：國營事業沒有專案補助市府重大建設

中央社 / 新北29日電
新北市長侯友宜。聯合報系記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜。聯合報系記者張睿廷／攝影

新北市府今晚表示，國營事業沒有專案補助新北的重大建設，野柳漁港製冰冷凍改善為萬里區漁會申請案、金瓜石13層點燈為台電活動，都不是市府所申請國營事業回饋。

高雄市壽山動物園改造工程，高市府被爆行文國營企業要求捐款，被質疑「不樂之捐」。高雄市長陳其邁今天說，國營事業回饋地方協助建設，已行之有年，各縣市政府也都有。

高市府也發表聲明表示，中油、台電在設廠縣市皆有回饋金制度，如台電即依電業法65條訂定「電力開發協助金運用與監督管理辦法」，依照發電數量核予縣市回饋金，不僅是高雄市有回饋金，新北市、台中市也都有。

新北市府晚間發布聲明澄清，針對媒體報導高雄市府以新北申請野柳漁港製冰冷凍改善計畫，或瑞芳的公共藝術及點燈（13層點燈活動）為例，證明新北有向國營事業申請回饋，這說法並非事實，請高雄市政府發聲明前，先做足功課，切勿混淆事實。

新北市府聲明表示，國營事業除核電廠、航空噪音每年對地方有例行性的睦鄰回饋經費，並沒有對新北市政府辦理的重大建設個案，給予專案補助經費。野柳漁港及13層點燈活動案，所屬單位為萬里區漁會、台電，都不是新北市府辦理。

新北市長侯友宜今天在參加捷運共構招商說明會後接受媒體聯訪，記者問他對高雄市壽山動物園改造工程經費補助案的看法，是否希望新北重大建設能獲中央公平對待。

侯友宜說，「我蠻羨慕的啦，羨慕得不得了，因為很多的國營事業，不太可能用這樣的方式去支援地方」中央平等與公平對待每個縣市的區域發展很重要。

侯友宜說，不止是建設經費，甚至包括COVID-19（冠狀病毒疾病）疫苗，似乎當時中央蠻在乎高雄市，其實也不是壞事，但期待對新北市也能多點關愛的眼神。

高雄市 台電 侯友宜

延伸閱讀

侯友宜向建商喊話：房子要讓年輕人買得起

新北環狀線十四張站招商開發 市府成立廉政平台

「便民、利民、愛民」 侯友宜重新定義三民主義

遠見民調好感度民調獲第一 侯友宜：努力做事最重要

相關新聞

新北市議員忠仁·達祿斯賄選 蘇錦雄1月4日遞補宣誓

國民黨籍新北市議員忠仁．達祿斯因涉賄，在台灣高等法院台中分院判決「上訴駁回」確定後，依「地方制度法」被解除新北市議員職務...

獨／新北市青年局曝光 9千萬板橋豪宅內辦公

新北市府明年元旦即將成立青年事務局，距離元旦僅剩3天，青年局辦公室近期也正在加緊動工裝潢，不過由於新北市府內已無多餘辦公...

北市中正橋引橋元旦拆除 轄區警公布改道措施

台北市政府工務局新建工程處1月1日晚上10時至隔日下午4時，將分兩階段拆除中正橋水源路上方引橋，轄區警方今公布相關交管措...

台北市生育獎勵將加碼 第二胎2萬5千元、第三胎3萬元

搶救少子化，台北市長柯文哲今年8月時宣布生育獎勵金第三胎以上加碼5000元，生第三胎可領2萬5000元，北市民政局今再推...

將遞補新北市議員 蘇錦雄關注都會原民長者獨居問題

新北市議員忠仁．達祿斯因涉賄而被解職，由蘇錦雄遞補。準新北市議員蘇錦雄表示，感謝當初支持者的幫忙，否則現在也遞補不上，接...

25萬坪捷運十四張站開發案將啟動 創造1.2萬就業機會

新北市府今日宣布將於明年第1季公告招商環狀線十四張站土地開發案，總開發量體約25萬坪，將結合商場、智慧辦公聚落及水岸住宅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。