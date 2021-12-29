新北：國營事業沒有專案補助市府重大建設

新北市府今晚表示，國營事業沒有專案補助新北的重大建設，野柳漁港製冰冷凍改善為萬里區漁會申請案、金瓜石13層點燈為台電活動，都不是市府所申請國營事業回饋。

高雄市壽山動物園改造工程，高市府被爆行文國營企業要求捐款，被質疑「不樂之捐」。高雄市長陳其邁今天說，國營事業回饋地方協助建設，已行之有年，各縣市政府也都有。

高市府也發表聲明表示，中油、台電在設廠縣市皆有回饋金制度，如台電即依電業法65條訂定「電力開發協助金運用與監督管理辦法」，依照發電數量核予縣市回饋金，不僅是高雄市有回饋金，新北市、台中市也都有。

新北市府晚間發布聲明澄清，針對媒體報導高雄市府以新北申請野柳漁港製冰冷凍改善計畫，或瑞芳的公共藝術及點燈（13層點燈活動）為例，證明新北有向國營事業申請回饋，這說法並非事實，請高雄市政府發聲明前，先做足功課，切勿混淆事實。

新北市府聲明表示，國營事業除核電廠、航空噪音每年對地方有例行性的睦鄰回饋經費，並沒有對新北市政府辦理的重大建設個案，給予專案補助經費。野柳漁港及13層點燈活動案，所屬單位為萬里區漁會、台電，都不是新北市府辦理。

新北市長侯友宜今天在參加捷運共構招商說明會後接受媒體聯訪，記者問他對高雄市壽山動物園改造工程經費補助案的看法，是否希望新北重大建設能獲中央公平對待。

侯友宜說，「我蠻羨慕的啦，羨慕得不得了，因為很多的國營事業，不太可能用這樣的方式去支援地方」中央平等與公平對待每個縣市的區域發展很重要。

侯友宜說，不止是建設經費，甚至包括COVID-19（冠狀病毒疾病）疫苗，似乎當時中央蠻在乎高雄市，其實也不是壞事，但期待對新北市也能多點關愛的眼神。