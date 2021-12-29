藤寮坑溝整治工程下月中完工 打造生態及運動休憩空間
藤寮坑溝過去是以防洪為主而建設的子母溝，在新北水利局規劃、立委江永昌向中央爭取經費下，進行整體改造計畫，改善工程預計在1月17日完工開放，目前已經可以看到河川生態改善，並還一同整頓陸域設施，不只成為在地自然生態的休憩場所，也為地方帶來生命力。
藤寮坑溝全長5.04公里，流經土城區及中和區排入新店溪，是當地重要的排水管道。新北為打造親水及自然生態環境，於108年提出「藤寮坑溝排水生態河川水環境營造計畫」，但因經費問題，期間一度要放棄，後來江永昌向中央爭取，並核定補助前瞻經費6650萬，才順利進行。
新北水利局河川工程科科長黃茂松今日也到場，與江永昌一同關心工程進度。黃茂松表示，整體工程已近完工，待施工路證核發即可將水、電接管，預計將在1月17日正式完工，目前皆已可正常使用。
江永昌表示，此次水域整治從嘉慶橋至中正三橋，總長為700公尺，為求復育當地生態多樣性，整體建設採用自然工法，不僅有效改善河川品質，也復育了許多魚群、昆蟲，為地方帶來生命力。
江永昌補充，除了活化河域之外，這次也整頓陸域設施，範圍自員山橋至中正三橋，總長為450公尺，運用斜撐工法於右岸打造了寬1.5至2.5公尺步道及綠帶的混合陸廊、增設寬1.5公尺的雙線單向自行車道，沿途也增設了造型長椅設施、地崁式投射燈、LED條狀燈、河岸欄杆、造型膜構及橋台廣場，陸域與河域同時翻修，就是要將中和大排改造成中和綠廊道，打造自然生態的運動休憩場所。
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