藤寮坑溝整治工程下月中完工 打造生態及運動休憩空間

藤寮坑溝過去是以防洪為主而建設的子母溝，在新北水利局規劃、立委江永昌向中央爭取經費下，進行整體改造計畫，改善工程預計在1月17日完工開放，目前已經可以看到河川生態改善，並還一同整頓陸域設施，不只成為在地自然生態的休憩場所，也為地方帶來生命力。

藤寮坑溝全長5.04公里，流經土城區及中和區排入新店溪，是當地重要的排水管道。新北為打造親水及自然生態環境，於108年提出「藤寮坑溝排水生態河川水環境營造計畫」，但因經費問題，期間一度要放棄，後來江永昌向中央爭取，並核定補助前瞻經費6650萬，才順利進行。

新北水利局河川工程科科長黃茂松今日也到場，與江永昌一同關心工程進度。黃茂松表示，整體工程已近完工，待施工路證核發即可將水、電接管，預計將在1月17日正式完工，目前皆已可正常使用。

江永昌表示，此次水域整治從嘉慶橋至中正三橋，總長為700公尺，為求復育當地生態多樣性，整體建設採用自然工法，不僅有效改善河川品質，也復育了許多魚群、昆蟲，為地方帶來生命力。