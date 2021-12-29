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新北1314就愛你跨河煙火 漁人碼頭周邊31日交管

中央社 / 新北29日電

「光耀新北－1314就愛你跨河煙火」於31日晚間8時22分在淡水河口的淡江大橋施工構台施放，淡水警分局表示，當天下午起漁人碼頭周邊將實施交管，籲請民眾搭大眾運輸工具前往。

淡水警分局今天發布新聞稿指出，高空煙火秀可視範圍長達1公里，淡水及八里沿岸都可觀賞，八里左岸、13行文化公園、淡水金色水岸沿線及漁人碼頭等地點都有絕佳視野，預計將吸引眾多遊客前往參與活動。

警方表示，建議民眾多搭大眾運輸工具前往漁人碼頭，包括捷運紅樹林站轉搭乘輕軌列車或淡水站轉搭乘紅26公車，也可從淡水捷運站步行金色水岸前往，沿途可欣賞淡水河畔景緻及遊憩，也可觀賞美麗高空煙火。

警方指出，若是自行駕車民眾請行駛淡金路、接濱海路前往漁人碼頭，避開中正東路及中正路壅塞路段。漁人碼頭停車場滿場時，將依序開放場外第2出入口觀海路至淡海路口路段、沙崙海水浴場前廣場、中正路2段及濱海路3段兩側道路，供作臨時停車。

警方表示，31日下午2時到晚10時，漁人碼頭周邊將實施交通管制，請民眾配合警方交管措施及會場工作人員引導，警方也將加強路口交通執法及違規停車取締、拖吊，確保交通安全。

漁人碼頭 淡水河 金色水岸

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