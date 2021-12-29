將遞補新北市議員 蘇錦雄關注都會原民長者獨居問題

新北市議員忠仁．達祿斯因涉賄而被解職，由蘇錦雄遞補。準新北市議員蘇錦雄表示，感謝當初支持者的幫忙，否則現在也遞補不上，接下來的一年任期內一定會竭盡所能，尤其關注都會區原民長者、傳統語言及藝術生活等，另外也優先推動新三鶯部落環境改善。

蘇錦雄分享，「沒想到計畫趕不上變化，事情就來了」，他是在今日下午四時多接到議會通知，說將在明年1月4日早上10時辦理就職，這都要感謝當初所有選民的支持與幫忙，否則現在也遞補不上，會在接下來一年左右的任期竭盡所能。

蘇錦雄表示，自己一直都關注長照，自己從事相關工作十年多，尤其都會區許多原住民長者較為弱勢，都為獨居者，有些家中甚至連廚房都沒有，因此他接下來將全力協助解決這方面的問題。另外，都會區傳統語言及傳統藝術生活也慢慢在消失，他將持續關心與推動。

蘇錦雄指出，三峽有客家文化園區，但在一旁的新三鶯部落環境及條件卻有明顯落差，未來一年任期內，他將優先推動，除改善居住環境外，看是否能使當地成為有特有的原住民觀光景點，帶動原住民經濟產業發展。