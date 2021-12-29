備戰春節返鄉居家檢疫 汐止公所啟動聯合稽查

就要過年了，為了因應回國過年的返鄉人潮，汐止區公所配合中央防疫專案，啟動聯合稽查，掌握回國民眾居家檢疫情況，而汐止目前居家列管案已經有220件，離過年越近，人數會再增加，如果對於居家檢疫或是同住者有疑慮的案例，也會展開聯合稽查，也請民眾配合以免受罰。

汐止區長陳健民表示，這次因應春節整個居家檢疫規定有調整，中央疫情指揮中心也從2021/12/14-2022/02/14有訂定春節期間入境檢疫方案，這段期間回國的民眾目前有A案、B案跟C案三種選擇方式，如果是選擇B案跟C案就會有在家分別有四天及七天的居家檢疫期。

B、C案，除了居檢者需符合一人一室有獨立衛浴之外，同住家人也不能與居檢者共食、共處、共同衛浴等，而C案更還有同住者在居檢者返家前七天就需要進行加強版自主健康管理，包括不能與檢疫者共食、共用衛浴、不可搭大眾運輸工具、延後非緊急醫療、落實實名制等等。

陳健民指出，回國民眾一進到國內後，汐止區公所就會開始進行關懷，會確認居家檢疫者入境申報的資料正不正確，包括在台灣的住居所、家人先做確認，如果有一些資料在經過確認後，覺得有必要再進行訪查的，會結合衛政單位跟警政單位實際上去做了解，也請大家為了整體防疫上的重要性，務必要遵守相關規定。

除了返鄉民眾應遵守防疫規定外，同住家人也一樣，必須確實配合，目前汐止區居家檢疫列管案件大約有220件，離過年越近，人數會再增加，預計一月會是高峰期，汐止區公所因應春節回國返鄉人潮全力備戰。