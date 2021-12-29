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竹圍人行道磚破損釀意外 新北議員爭取重鋪整修

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導

新北市淡水區竹圍的民族路上，人潮非常多，而就在民族路13號到民生路6巷口的這一段人行道，過去已經使用了20多年，也因為時間一久，出現許多凹凸不平，地磚隆起的情況，造成行人在行走時常常被絆倒受傷，因此新北市議員蔡錦賢爭取到190多萬元的經費，由淡水區公所來施作人行道地基穩固工程，將地磚重新鋪設。

新北市議員蔡錦賢表示，過去曾經發生過有長者走在這條人行道上，被不平的地磚絆倒因而受傷，而且不只一次發生，這也讓原本以人為本的人行道失去了保護行人的用意，變成一條不安全的道路，因此也立即爭取經費將這一處的人行道進行改善。

竹圍里長李啟源表示，過去20年來都沒有整修過這條人行道，而且就在捷運竹圍站的對面，人潮可說是全竹圍地區最多行人的地方，下雨天更會積水，坑洞不平隨處可見，因此也感謝議員的經費爭取，以及區公所的工程施作。

淡水區長巫宗仁表示，由於過去的人行道是使用軟底鋪面，所以時間一久，地基就會流失，造成地磚出現凹凸不平，隆起的情況，而這次所使用的工法是採硬底，地基使用鋼筋水泥打底，確保有穩固的地面，工程是採分段施作，讓部份區域可以通行，預計明年1月上旬工程完工，給行人一個完整且安全舒適的行走公共空間。

人行道 淡水

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