萬里景美路車禍頻傳 新北議員會勘要求改善

萬里通往基隆的舊路景美路，連接萬里市區的路段，是一個長下坡接大彎道，加上道路的路幅變寬，總會讓行經的車輛車速加快，彎道處還與獅頭路交接，時常導致車禍意外發生，為此市議員白珮茹發起會勘，要求交通改善並且加強超速取締，以避免事故意外頻繁發生。

萬里里長王傑倫表示，住在這個路段旁的家戶陳情，家門前不時就有車禍意外發生，不論是進入、還是要出萬里，都容易因為往來車輛車速過快、彎道視線不良就發生碰撞事故，為此與市議員還有公所都來到現場商討改善的方案，希望能夠讓危險路段的事故發生率降低。

市議員白珮茹說，會勘中，一旁道路車輛來來往往，站在道路邊都可以感受到危險壓迫感，為此也要求，要提升交叉路口的照明以及彎道處的路樹修剪避免遮擋視線，還有標示、標線的清楚與道路的修補都需要加強，此外也要求分局應該針對超速路段加強取締，讓用路人行經這個路段時就要記得放慢車速，以避免交通意外頻繁發生。