新北警推「天使眼計畫」 與新社區合作撒天網抓罪犯

新北警近日破獲多個重大案件，警察局今在市政會議報告，警察局長黃宗仁說，目前主要推動「天使眼計畫」及「社區雲端警政計畫」，兩項計畫可透過民間力量，將警政能量擴散到社區內，也是2022年想推動的主軸，盼達到犯罪防治及守墓民眾安全的目的。

黃宗仁說，天使眼計畫是從台南經驗發想，因警察機關預算有限，但破案需撒下天羅地網，現在許多犯罪集團都藏匿在新社區住宅內，透過計畫可整合社區監視器系統，建商可將原本的預算、管理、營運等相關作業交給警察機關負責。

整合監視系統後，警員可透過審核機制，直接調閱監視器畫面，不必像過往需跑一趟社區看監視器畫面，也省去時間並加快破案，目前已有新莊副都心的建案加入，其他建案也正陸續洽談中。