新北市議員忠仁·達祿斯賄選 蘇錦雄1月4日遞補宣誓

國民黨籍新北市議員忠仁．達祿斯因涉賄，在台灣高等法院台中分院判決「上訴駁回」確定後，依「地方制度法」被解除新北市議員職務，依法會由落選頭民進黨籍的蘇錦雄遞補，中選會今日下午發出遞補公告，蘇錦雄將在1月4日辦理就職。

判決指出，國民黨台中市平地原住民議員黃仁去年競選全國平地原住民立委，王姓妻子拿出20萬元賄款，交給新北市平地原住民議員忠仁‧達祿斯，希望他能夠幫忙，沒想到最後不但沒選上，還遭到逮捕。

忠仁·達祿斯一審遭法院判刑處7個月有期徒刑，上訴台中高分院，遭「上訴駁回」，行政院依「地方制度法」規定解除職權。

中選會今日發布公告指出，新北市議會第3屆議員忠仁‧達祿斯因犯「公職人員選舉罷免法」，經法院判處有期徒刑，並褫奪公權確定，其缺額由落選人依得票數之高低順序遞補 。

新北市議會表示，中選會今日僅是發出公告，明日會發出採訪通知，蘇錦雄將在1月4號宣誓就職。