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北市中正橋引橋元旦拆除 轄區警公布改道措施
台北市政府工務局新建工程處1月1日晚上10時至隔日下午4時，將分兩階段拆除中正橋水源路上方引橋，轄區警方今公布相關交管措施，呼籲民眾行經周邊路段配合指揮改道，以維護交通順暢。
中正二分局表示，拆除工程第一階段是1月1日晚上10時至隔日上午7時，將封閉水源路及水源快速道路雙向車道，第二階段是1月2日上午7時至下午4時，將封閉水源路及水源快速道路西向1車道。
警方建議，東往西向民眾，水源路改道牯嶺街、廈門街，水源快速道路改道下師大匝道，至泉州匝道；西往東向民眾，水源路改道泉州街、汀州路，水源快速道路改道下泉州匝道，至師大匝道。
警方說，為維護施工期間行車安全及交通順暢，建議用路人及早改道，警方已預先規劃警力於重要路口指揮疏導，加強路況查報。
中正二分局提醒，駕駛人行經路口應謹記口訣，「慢」接近路口減慢速度、「看」隨時轉頭查看左右後方有無來車、「停」遇有行人馬上煞停，讓行人穿越道的行人先行，再配合現場義交指揮。
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