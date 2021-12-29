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獨／新北市青年局曝光 9千萬板橋豪宅內辦公

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市青年事務局有空中廊道可直接通往板橋大遠百連結板橋車站。記者李定宇／攝影
新北市青年事務局有空中廊道可直接通往板橋大遠百連結板橋車站。記者李定宇／攝影

新北市府明年元旦即將成立青年事務局，距離元旦僅剩3天，青年局辦公室近期也正在加緊動工裝潢，不過由於新北市府內已無多餘辦公空間，青年局的辦公室因此經開會決議將設置在新板特區的建案橋峰社區內3樓，辦公空間面積136坪、市價達9300萬元，距離新北市府腳程僅需3分鐘，一旁更有天橋可直通板橋大遠百及板橋車站，民眾往來洽公相當便利。

將作為新北市青年事務局的辦公空間，原為2018年11月成立青銀共創基地「銀光未來館」，為因應高齡社會發展趨勢，提升市民對高齡友善認知及供長者活動使用。空間屬於橋峰社區大樓公益回饋，所有權人為新北市政府。

位在社區3樓的辦公室，近日正加緊裝潢中，3樓面積達136坪，依新板特區房屋交易均價一坪68.5萬元計算，青年局未來的辦公室市價達約9300萬元。辦公室地點距離新北市府大樓腳程僅3分鐘、辦公室並連結新板空中廊道，可直接從2樓通往板橋大遠百，另外一樓也有電扶梯可搭乘，民眾洽公往來相當方便。

新北市秘書長林祐賢表示，原本青年局辦公空間有納入住都中心、32樓景觀台等地點考慮，但住都中心辦公室裝潢搬遷要到7月才完工，時間來不及。32樓景觀台也並不適合作為辦公場所。正好銀光未來館不再續租，因此安排青年局在此設立，未來若有更大、更適合空間，再視情況調整辦公場所。

新北市青年事務局目前正加緊裝潢中。記者李定宇／攝影
新北市青年事務局目前正加緊裝潢中。記者李定宇／攝影
3樓銀光未來館將改設為新北市青年事務局。記者李定宇／攝影
3樓銀光未來館將改設為新北市青年事務局。記者李定宇／攝影

青年 元旦

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